Jolette desmiente a Toñita sobre acusaciones y asegura que Cynthia Rodríguez es una dama

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos días algunos de los ex participantes del concurso de canto “La Academia”, han denunciado públicamente que fueron víctimas de abuso sexual y abuso de otra índole, y señalaron a dos ejecutivos de TV Azteca como los responsables de estos actos.

Todo esto se ha estado revelando en el programa de espectáculos “Chisme No Like”, que conduce Javier Ceriani y Elisa Beristain, quienes entrevistaron a los ex académicos como Toñita, Adrián Varela, Silvia Mendívil, Héctor Zamorano y la más reciente, Jolette.

El primero en animarse a hablar fue Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de la Academia, quien aseguró que el productor Sergio Segura, quien fue asesinado hace varios años, lo acosaba sexualmente y se metió a su cuarto de hotel para que tuvieran relaciones sexuales, mientras realizaban la gira de conciertos.

De igual forma, Adrián Varela, de la cuarta generación, acusó al mismo productor de acosarlo y hasta de haberle dado una bebida que lo durmió y desconoce lo que le habría hecho mientras estuvo inconsciente; además, que otro de los productores, Martín Luna, acosaba a sus compañeras mujeres.

En su entrevista, Toñita aseguró que había muchos abusos y preferencias entre un artista y otro, y la consentida siempre fue Cynthia Rodríguez, ya que se rumoraba que tenía “sus queberes” con Martín Luna; incluso, Cynthia le habría truncado la carrera en TV Azteca tras acusarla de querer golpearla y amenazar a su familia.

La veracruzana destacó que Jolette le había dicho a Gustavo Adolfo Infante en una entrevista que la novia de Carlos Rivera andaba con un alto ejecutivo, motivo por el cual salió de “Desafío de Estrellas 2”, donde concursaba también Yuridia y demás compañeros.

“Cuando salió Yuridia, sinceramente, se enfocaron más en mi compañera Cynthia y pues la sacaban en todos lados y la mostraban en todos lados. Cuando habla Jolette, porque es algo que yo no lo dije ni lo aseguré, habló Jolette con Gustavo Adolfo y dijo que esta chica pues andaba con un alto ejecutivo y entonces la sacan (del programa)”, platicó.

Toñita menciona a Jolette y Cynthia Rodríguez (Minuto 1:01:00)



No fue así

Tras las polémicas declaraciones de Toñita, los conductores buscaron a Jolette, quien dio una entrevista en vivo y aseguró que ella nunca dijo eso de su ex compañera, ya que todo lo que ha hecho con su carrera es porque se lo ha ganado por méritos propios.

Aun así, la ex académica aceptó que sí hizo un comentario que tenía que ver con Cynthia Rodríguez, pero “se mal interpretó”, además ella tenía 20 años de edad, dando a entender que era “inmadura”.

Me duele en el alma que hayan añadido palabras que yo no dije. Si acaso fueron más de diez años, yo era una niña de tan sólo 20 años, en alguna entrevista llegué a mencionar que ella se había ganado el favor de los ejecutivos, es todo lo que yo dije. No dije: ‘Anda con alguien’, yo no dije: ‘Es mala persona’, ‘se metió con alguien’ y yo creo que la gente no recuerda bien eso, ni yo lo recordaba”, declaró.