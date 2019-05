Jolette Navarrete desmiente despido

Jolette Navarrete desmiente rumores sobre supuesto despido del matutino ‘Hoy’.

Luego de que algunos medios y fanáticos notaran la ausencia de la conductora en el programa, comenzaron las especulaciones sobre si seguía formando parte del equipo, incluso se llegó hablar sobre un deslindamiento por parte del programa, motivo por el cual, Jolette se dio a la tarea de aclarar la situación por medio de sus redes sociales.

‘‘Agradezco a los medios el interés en mi persona pero me preocupa que repliquen notas sin confirmar la información. Por motivo de salud me ausenté 4 semanas de @cdlc y de @programahoy y felizmente me integro de nuevo. La noticia fue desmentida por @kaffievillano al día siguiente pero la siguen replicando. Gracias por su atención. Los amo’’, escribió la famosa vía Instagram.

La ex académica se unió al show en febrero de este año con la tarea de ofrecer tips de belleza a los televidentes de ‘Hoy’.