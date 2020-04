Johnny Depp se une a Instagram

LOS ÁNGELES, California.- Johnny Depp debutó en Instagram y compartió un video de ocho minutos, en donde habla tanto de su música como de la actual situación en la que se encuentra el mundo entero por la pandemia de COVID-19.

“Hola a todos, Esta es mi primera experiencia en el mundo de las redes sociales, nunca antes había hecho esto, Hasta ahora, nunca había sentido una razón particular para hacerlo… Ahora es el momento para abrir un diálogo porque la amenaza de este enemigo invisible ha causado una tremenda tragedia y un enorme daño a la vida de las personas, en la salud de las personas’’, comenzó el artista.

El cantante añadió que en estos tiempos ‘‘oscuros’’ debemos ayudarnos los unos a los otros y que de esa manera se podrá salir delante de las actuales contingencias.

“Para ustedes, que pueden tolerar otro mensaje de buena voluntad, aquí vamos: permanezcan sanos, bien, dentro de sus casas, tienen que hacer el mejor uso del tiempo para estar cerca de aquellos que aman y no deben de sucumbir a lo que parece una cuarentena infernal de monotonía, debemos mantenernos curiosos porque este tiempo puede ser de gran aprendizaje", expresó.

El famoso incluso envió una reflexión a sus seguidores y les recomendó mantenerse ocupados para que esta cuarentena sea más llevadera.

“Recuerdo vívidamente cuando mis hijos crecían, y en ciertos puntos se me acercaban y decían: ‘Papá estoy aburrido’. Y mi reacción siempre fue la misma: ‘El aburrimiento no está permitido, siempre hay algo que hacer’. Siempre, así que dibuja, lee, piensa, aprende, filma con tu teléfono, toca un instrumento, si sabes… si no, aprende, si no tienes un instrumento, haz uno: hay todo tipo de cosas en tu casa que pueden hacer ruido y graba esos sonidos que descubres y escribe una canción, de eso se trata la música, de hacer ruidos… y hacer enfadar a los vecinos”, señaló.

Para finalizar habló un poco de su nueva canción que lanzó junto Jeff Beck titulada ‘Isolation’, una nueva versión del tema de John Lennon.

“En los últimos años he tenido el increíble honor de grabar un disco con uno de mis héroes personales, Jeff Beck. Grabé esta canción, ‘Isolation’, hace como un año y medio. Es mi versión de una sublime canción de John Lennon y sus palabras proféticas son poesía pura, la profundidad de sus letras son perfectas para lo que pasa ahora… es sobre la soledad, el miedo y los riesgos existenciales de nuestro mundo”, mencionó Depp.

“Así que queríamos darles la canción. Jeff y yo queremos que los ayude a sobrepasar estos tiempos inusuales. Tengo la esperanza de que ustedes y los suyos estén a salvo y rodeados de afecto. Gracias por escucharme y por su cariño y apoyo en todos estos años. Estoy agradecido más allá de las palabras”, finalizó.