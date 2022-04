Johnny Depp: La vez que perdió parte de su dedo peleando con Amber Heard al comenzar nuevo juicio

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el nuevo juicio entre Johnny Depp y Amber Heard las redes recordaron la vez que el protagonista de la saga Piratas del Caribe perdió parte de su dedo peleando con su ahora ex esposa que lo ha denunciado por violencia física.

Fue en 2015 cuando Depp apareció en público sin un trozo de su dedo no se imaginaban el incidente tan oscuro que vivió. 5 años después salió a la luz un video en el que el actor explica a detalle lo que sucedió.

Durante una acalorada pelea con Heard, Johnny Depp sufrió un corte. En primera instancia aseguró que se le atoró el dedo contra una puerta, pero luego dio otra versión.

Y entonces dije que me lo había pillado en una de las enormes puertas de acordeón de la casa, pero ese no era el caso, en absoluto. Ella me lanzó una botella de vodka y mi mano estaba sobre en el mármol de la barra".