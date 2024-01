John Krasinski y Natalie Portman se unen a 'Fountain of Youth' de Guy Ritchie

ESTADOS UNIDOS.- Apple Original Films ha adquirido los derechos de "Fountain of Youth", la próxima película dirigida por Guy Ritchie, conocido por éxitos como "Sherlock Holmes", "The Gentlemen" y “Wrath of Man”.

En esta nueva entrega, Ritchie contará con la participación estelar de John Krasinski y Natalie Portman, quienes interpretarán a dos hermanos distanciados que se embarcan en un audaz robo en busca de la mítica Fuente de la Juventud. El guión, a cargo de James Vanderbilt, promete una historia cautivadora donde los protagonistas deberán seguir pistas que cambiarán el curso de sus vidas.

John Krasinski, reconocido por su destacado papel como Jim Halpert en la aclamada serie "The Office", ha diversificado su carrera participando en películas como "A Quiet Place", donde también asumió el rol de director, y "The Hollars". Su versatilidad en la actuación, dirección y escritura lo ha consolidado como una figura prominente en la industria del entretenimiento.

Natalie Portman, aportará su indiscutible talento a "Fountain of Youth". Con una carrera marcada por interpretaciones memorables en películas como "Léon: The Professional", la trilogía de "Star Wars" y su premiada actuación en "Black Swan", Portman no solo destaca como actriz, sino también como directora, siendo responsable de la película "A Tale of Love and Darkness".

La película, resultado de la colaboración entre Apple y Skydance, promete ser un proyecto que combina la experiencia de Ritchie, la versatilidad de Krasinski y la maestría de Portman.