John F. Kennedy, el "Happy Birthday" de Marilyn Monroe y el video íntimo entre ellos

WASHINGTON, D.C.- Este lunes se cumplen 58 años del "Happy Birthday" de Marilyn Monroe al entonces presidente estadounidense John F. Kennedy, evento que varios consideran "con seguridad" como "una de las actuaciones improvisadas más famosas de la historia estadounidense", dijo Darren Julien, presidente y presidente ejecutivo de Julien's Auctions.

En 2016 el ceñido vestido que Monroe usó cuando le cantó el "Feliz Cumpleaños" al entonces presidente estadounidense John F. Kennedy en una gala del Partido Demócrata en mayo de 1962, fue vendido el jueves por 4.8 millones de dólares en una subasta realizada en Los Ángeles.

La franquicia estadounidense Ripley's Believe it or Not (Ripley, aunque usted no lo crea) compró el vestido cubierto de lentejuelas y diseñado por Jean Louis, dijo la casa de subastas de Beverly Hills Julien's Auctions en un comunicado.

Debido al color piel del vestido, tan ajustado que se lo tuvieron que coser puesto a la actriz, daba la impresión de que Monroe estaba desnuda.

Supuesto video sexual

Fred Otash, investigador privado de Los Ángeles, habría logrado grabar a la actriz Marilyn Monroe mantieniendo relaciones sexuales con John F. Kennedy.

Al menos eso es lo que señala una nueva versión de Hollywood Reporter sobre el detective Otash que cobraba cientos de dólares al día por su trabajo.

Se decía que la grabación sexual estaba perdida, y solo existían dos copias.

También en las notas del investigador escribió que "escuchó morir a Marilyn Monroe", luego de una violenta discusión con Bobby Kennedy sobre su relación y las promesas que le había hecho.

Monroe, estrella de películas como "Una Eva y dos Adanes" y "Los caballeros las prefieren rubias", murió de una sobredosis menos de tres meses después de la gala. La canción, entonada entrecortadamente con un tono sensual, era para los 45 años de Kennedy, que los cumplía unas semanas después. Mientras que el presidente fue asesinado al año siguiente en un ataque durante un paseo presidencial.