Joey King, protagonista de "El stand de los besos", se casa con Steven Piet en España

ESPAÑA.- Oficialmente, Joey King y Steven Piet se encuentran casados.

La actriz de "El stand de los Besos", de 24 años, y su ahora esposo, el director, de 32 años, se casaron el sábado en España rodeados de su familia y amigos más cercanos, según confirmó una fuente a People.

A principios de esta semana, King compartió un dulce carrusel de fotos de ella acurrucada junto a Piet en Portugal.

La pareja se conoció por primera vez en 2019 cuando Piet dirigió dos episodios de su miniserie de Hulu, "The Act".

King anunció su compromiso en Instagram en marzo pasado con fotos de la propuesta en el desierto, calificando el momento como "un sueño real".

Continuó:

La fecha fue el 2/2/22 cuando me pediste que me casara contigo y me convertiste en la mujer más afortunada del mundo"