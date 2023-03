Joe Exotic se lanzará como candidato a la presidencia de EU desde prisión

WASHINGTON.- Joe Exotic, conocido también como “Tiger King” y cuyo nombre real es Joseph Maldonado-Passage, se presentará como candidato en las elecciones presidenciales del 2024, a pesar de que se encuentra en prisión.

“Puede parecer una broma, pero no lo es”, indicó en un comunicado que hizo en Twitter. También confirmó que el pasado 10 de marzo formalizó su candidatura ante la Comisión Federal de Elecciones.

"No tengamos en cuenta que soy gay, que estoy en prisión, que me drogué en el pasado, que tuve más de un novio a la vez y que Carole me odia a muerte. Todo esto no tiene nada que ver con que yo pueda ser su voz. Lo mejor que tienen para apoyarme es que toda mi vida he estado acostumbrado a luchar solo para salir adelante", escribió.