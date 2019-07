Joaquin Phoenix y Rooney Mara Están comprometidos

ESTADOS UNIDOS.- Según información de Us Weekly, Joaquin y Rooney, de 34 años, se van a casar. Cabe señalar que ya se rumoreaba que Joaquín y Rooney estaban comprometidos en mayo, cuando la actriz fue descubierta con una enorme bengala de diamantes mientras hacía recados en Los Ángeles.

La pareja se conoció en 2013 en el set de Ella, sin embargo, no comenzaron a salir hasta unos años más tarde, después de la película Mary Magdalene, antes de tocar juntos en la alfombra roja de la ceremonia de clausura de Cannes hace dos años.

La pareja fue vista en la ceremonia de clausura, donde Phoenix se hizo con el codiciado premio al Mejor Actor por su papel en "You Were Never Really Here" de Lynne Ramsay.

La pareja se conoció rodando 'Her' (2013), de Spike Jonze.https://t.co/6CZtbz1D90 — GQ España (@GQSpain) 22 de julio de 2019

Mientras que Rooney y Joaquín han mantenido su relación a largo plazo relativamente en secreto, un informante previamente le dijo a la revista Grazia que la actriz fue "está enamorada" de Joaquín.

"Rooney está enamorada y ella ha roto su promesa de nunca vivir en Los Ángeles para estar más cerca de Joaquín", señaló. "Todos sus amigos sabían que era grave en cuanto sucedió porque siempre ha odiado a Los Ángeles".