Joaquin Phoenix habla por primera vez de 'Joker'

ITALIA.- Una nueva imagen de Joaquin Phoenix como el Joker ha sido publicada en la portada de la revista Italiana Il Venerdi y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En ella Phoenix habla sobre su papel y la película por primera vez.

"No es una película de superhéroes, [The Joker no es un supervillano o un ser humano con poderes especiales", dijo el actor.

También explica cómo se le ocurrió su versión de la risa de The Joker.

"Vi videos de personas que sufren de la risa patológica, un trastorno neurológico que hace reír a las personas sin control", señaló Phoenix.

La película del JOKER llega a las salas de cines el 4 de octubre de 2019