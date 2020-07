Joaquín Cosío no se fía del semáforo epidemiológico de CDMX

Aunque desde este lunes el Gobierno de la Ciudad de México autorizó la reanudación de filmaciones en la capital, bajo ciertas condiciones debido a que el semáforo epidemiológico se mantiene en naranja, algunos histriones como Joaquín Cosío consideran que aún es pronto para regresar a los sets de filmación.

El actor mexicano, detalló en entrevista con EL UNIVERSAL que aunque sabe de la aprobación por parte del Gobierno para la reanudación de las filmaciones, él prefiere esperar hasta que su gremio dé la luz verde para regresar.

"Yo confiaría más en las indicaciones de Canacine o la Amacc porque me parece que las medidas que han tomado el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México han sido extrañas, un poco orientadas no sé por qué razones, pero me parece que tienen una urgencia por reactivar la economía, aún cuando las mismas alertas sanitarias están en un momento muy crítico. Yo atenderé las medidas y anuncios de mi gremio, yo no estaría atendiendo las de los semáforos de los gobiernos que cambian de un día a otro", detalló Joaquín a este diario.

El intérprete de "El Cochiloco" señaló que él considera que regresar en este momento a filmar es un poco arriesgado, pues hay muchos factores para los que la industria cinematográfica y televisiva aún no están preparados, ya que el igual que todo el mundo, nadie esperaba que una emergencia sanitaria como la que se vive actualmente, pudiera existir.

"Nadie estaba ni está preparado, es evidente que podemos tener precauciones, pero esas se pierden cuando uno llega al set, aun tomando las medidas necesarias, porque ya al momento de estar en la escena se desprotege de manera inmediata a los actores, porque la escena no va a cuidar de la distancia, no se puede hacer con cubrebocas, etcétera", expresó.

Asimismo detalló las medidas sanitarias incrementaran los costos de las producciones lo cual afectará en otros aspectos de la producción, "hay un dilema fuerte, hay problemas claros como los seguros, que pasará si de dan los contagios en los sets, ¿quién correrá con esos gastos?, ¿qué medidas se tomará con el resto del elenco?, esto es un grave problema resolver por parte de todos los que trabajamos en la industria".

Cosío detalló que tras la contingencia sanitaria tuvo que parar la producción de algunos proyectos, como la segunda temporada de la serie "Gentefied" de Netflix, así como algunos otros proyectos que ya había terminado de filmar, acabaron por recorrer su estreno, tal es el caso de la segunda parte de la película "Suicide Squad".

"He tenido propuestas para empezar proyectos. Al inicio hablaban de julio, luego septiembre y ahora me dicen que para agosto, pero para mi la respuesta es que quien dirá la última palabra es como continúe desarrollándose la pandemia. No hay una perspectiva clara, las productoras quieren iniciar pero tampoco saben cómo hacerlo, la pandemia está en una fase crítica", añadió.