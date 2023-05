Joanna Vega señala a Arath de la Torre por agresión verbal y él se disculpa

Ciudad de México.- Joanna Vega-Biestro confesó durante la trasmisión de Sale el Sol que tuvo un altercado con Arath de la Torre, quien la insultó durante una fiesta infantil frente a su hija.

La presentadora compartió que debido a las críticas que hizo contra el actor, el también presentador se enojó, por lo que al encontrarse en el evento, Arath la agredió verbalmente.

“El señor va enfrente de mi hija de dos años a insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volviera meter”, manifestó Joanna.

Respecto al enojo de Arath, la comunicadora contó que fue por una crítica que realizó después de que el artista se grabara insultando al público. ‘

Él decide grabarse y publicar un video donde decide insultar al público diciendo que son unos huev*nes, diciendo que tiene que levantarse todos los días, sonreír y poner su cara de pendej*”

No se quedó ahí

Al respecto de la reacción que ella tuvo ante el reproche de su colega, Vega-Biestro expuso: “Le dije ‘Arath entiendo, pero te pasaste con tu video’, Y en eso se me pone en la cara y me dice ‘¿te lo dije a ti?, ¿te lo dije a ti?’ Le dije, ‘Arath estoy con mi hija, respeta, pero mi opinión sigue siendo la misma’”.

Acto seguido, la conductora compartió que las cosas no se quedaron ahí. “En ese momento, enfrente de mi hija y por eso lo estoy haciendo público, porque con mi hija no se va a meter, Arath de la Torre, me dice ‘vete a la chingada’. En eso le dije Arath respeta por favor”, compartió Joanna.

Joanna Vega-Biestro aseguró que Arath de la Torre no solo la agredió a ella, sino también a su pequeña. “Todavía involucra a mi hija diciendo que toda la porquería que yo soy, toda la porquería que yo digo se va a ir en contra de mi hija y que a él le va a dar mucha risa poder ver eso”, puntualizó.

Arath se disculpa

Finalmente, la conductora declaró: “Qué patán te viste, quiero que esto quede como antecedente porque todavía seguía la fiesta y continuaba retándome”.

Tras estas declaraciones, Arath apareció en la sección ‘¿De qué me hablas?’ del programa Hoy, momento en que Martha Figueroa le cuestionó sobre las presuntas amenazas de su parte a Joanna, a lo que el intérprete explicó:

“Quiero decirle que si en determinado momento mis palabras... Tiene toda la razón de que no era el momento ni el lugar adecuado, eso sí lo quiero aclarar. Yo me acerqué tal vez por impulso, con todo lo que había generado una nota que ella había dicho de mi persona”.

Por último, De la Torre expresó su interés en acabar con la controversia y declaró: “Le ofrezco una sincera disculpa con todo el corazón. Si la llegué a ofender, yo siempre seré un caballero, también tengo hijos, y ella tiene toda la razón, no era el lugar ni el momento”.