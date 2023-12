Jimena Pérez “La Choco” cuenta el momento cuando le dijo a sus hijos que tenía cáncer

Ciudad de México.- Jimena Pérez “La Choco” contó cómo fue el momento en que le dijo a sus hijos que tenía cáncer.

Después de que la presentadora compartiera que tuvo una lucha contra el cáncer, en su presencia por Ventaneando, reveló que uno de los momentos más difíciles fue la reacción de su hijo Iker, cuando supo de la enfermedad de su madre.

Desde el día uno les tuve que decir, con todo el dolor de mi corazón, porque yo no sabía qué iba a pasar, es el mayor miedo, incertidumbre que me ha tocado vivir en la vida (…) porque uno no sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo, si vas a vivir, yo me acuerdo cuando Iker me preguntó ‘¿mamá, no tienes cáncer verdad?, porque si tienes cáncer me muero’, o sea yo me derrumbé”

Contó “La Choco” al borde de las lágrimas.

Los tratamientos

Al respecto de sus tratamientos, la periodista explicó el motivo por el que aparece portando un casco en medio de sus tratamientos para vencer la enfermedad.

“Es casco especial congelado, que te lo ponen y baja la temperatura de 27 a 2 grados, y es porque los primeros medicamentos que te ponen, sobre todo en las quimios rojas, son medicamentos alopécicos, entonces son muy calientes, y hacen que el cuero cabelludo se abra (…) cuando usas estos cascos nadie te garantiza que no vas a perder gran parte, pero por lo menos no la totalidad”, detalló.

Destacando que no es para nada una banalidad el pensar en la pérdida del cabello cuando atraviesas por un padecimiento como el cáncer, Jimena rompió en llanto al recordar cómo su madre estuvo al pie del cañón con ella afrontar el cáncer que la aquejó.

“Mi mamá me ayudaba con agua con hielos, usé shampoos especiales, pero es un dolor físico, y después cuando se te caen mechones y vas viendo huecos, es una desesperación. Yo de verdad me partía el alma mi mamá, porque yo decía ‘pobre… tener que darle estas preocupaciones a mi madre, a esta edad’, es lo que menos uno quiere… Rafa, mis hijos, mi suegra, también que me acompañó, tú Paty en todo momento, todos, la familia, Atala, no saben también cómo me estuvo acompañado en este proceso, mi hermana, mis sobrinos”, Narró con la voz entrecortada.

Sin revelaciones

De la misma manera, Pérez confesó el motivo por el que no decidió revelar que tenía cáncer cuando estaba recibiendo los tratamientos médicos.

“En verano todo mundo me pregunta ‘¿no vas a ir a Ventaneando?, ¿por qué no vas a Ventaneando?, ¿ya no estás con Paty?, ¿se pelearon?’, y yo no podía salir a decir, me hubiera encantado, pero no lo compartí antes porque no sabía qué iba a suceder conmigo, no por la gravedad (…) sino porque cuando yo llegué a México bajé mucho de peso y traté de compartir lo menos posible en redes sociales, porque yo no estaba lista emocionalmente para que la gente me dijera ‘te veo muy delgada’, ‘ay, qué demacrada’, si de por sí yo estaba muy frágil y muy vulnerable, lo que menos quería es que la gente me señalara, y yo entiendo que no lo hacen por mal”, declaró.

Finalmente, Jimena manifestó que puso de todo de su parte para recuperarse sobre todo por sus retoños, porque deseaba que ellos la vieran en perfecto estado, además de recalcar que en este momento se encuentra en remisión, por lo que tendrá que acudir al médico periódicamente para seguir vigilando su salud.