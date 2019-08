Jesús Ochoa: ‘‘No soy de los que renuncia’’

CIUDAD DE MÉXICO.- Jesús Ochoa, Secretario General de la ANDA, se defiende de los comentarios negativos que sus compañeros han hecho sobre él, ante las cámaras de Ventaneando.

‘‘Hay una anarquía en el sentido de que sólo ellos informan y nosotros no, que somos los legalmente establecidos, no nos dejan informar sobre la situación de las negociaciones, no sé si tengan miedo o tengan cola que les pisen’’.

En cuanto a si era posible que el llegara a renunciar debido a las peticiones que le han hecho algunos de sus compañeros, el comediante fue muy sincero al decir que no.

‘‘No, yo no renuncio como otras personas, yo no aludo mi responsabilidad’’.

¡ @ChuchoOchoaMx NO RENUNCIARÁ! El actor se niega a dejar su cargo en la ANDA y se defendió de las acusaciones que han lanzado en su contra.https://t.co/D6dR4xMJMM pic.twitter.com/wN6e1ONhQU — Ventaneando (@VentaneandoUno) August 5, 2019

Otra de las acusaciones que se le hace es la del sueldo que le dio a su sobrina por supuestamente casi no actuar en nada.

‘‘No es cierto ya se explicó eso, en la asamblea, en pleno y todo se aprovechan de la información… nada de eso es cierto, sí trabajó, estuvo inscrito en la ANDA como cualquier familiar puede estar inscrito…incluso yo me bajé el sueldo para que le dieran el sueldo a ella, además hace años no está aquí, ya hasta está en Sonora’’, señaló el actor.

