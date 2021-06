Jesús Coronado compone canción de la Guardería ABC

HERMOSILLO.- Jesús Coronado sabe que la pérdida que sufrieron los padres de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC es irreparable, pero aún así, busca dar un poco de consuelo para mitigar su dolor.

“Estoy bien” es la nueva canción del joven sonorense con la que busca brindar su apoyo a quienes lloran la tragedia del 5 de junio de 2009 que marcaría la historia de Hermosillo para siempre.

Esta canción se escribió principalmente como un mensaje de consuelo a los padres, para reconfortarlos y se dio por un primo que es compositor y a quien le contamos la historia. Hace un año aproximadamente se le ocurrió escribir una canción sobre la guardería. En una ocasión nos enseño la letra, la arreglamos, trabajamos más y ahora la grabamos de una manera sencilla para tenerla guardada”, dijo el intérprete para EL IMPARCIAL.

“Al principio, cuando me mostró la canción mi primo, sí me impactó. Estoy tomando el papel de un niño que falleció en el incidente y está tratando de dar un mensaje para consolarlos. Por ejemplo dice ‘hola mamá y papá, nos encontramos aquí felices, un señor nos cuida aquí, nos cuentan cuentos’. Entre otras partes que son mensajes bonitos de que ya no se preocupen, que están bien, que están felices”, explicó.

VIVIÓ DE CERCA LA TRAGEDIA

Afortunadamente, Jesús no perdió a ningún familiar en el incendio, pero sí vive en la colonia Y Griega, donde falleció una de sus vecinitas.

“Vivimos cerca de donde ocurrió. Una vecinita fue de las que murieron. Yo tenía la misma edad de los niños. No recuerdo mucho, pero sí estuvieron involucrados y enterados en lo sucedido. Unos tíos se encargaron de sacar los cuerpos de los niños, fue algo muy traumático”, compartió.

Jesús se comunicó con la mamá de la niña que murió para enseñarle la canción, algo que le dio mucho consuelo y aplaudió su iniciativa.

“Nos comunicamos con su mamá. Le gustó la canción, no se sintió ofendida, de hecho se le hizo muy bonito. Lloró, nos dio las gracias, le pareció buena idea”, agregó.

“Estoy bien” puede disfrutarse en las redes sociales de Jesús y algunas estaciones de radio de la localidad.