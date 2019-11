Jesse responde a críticas tras publicar video de su sobrina

MÉXICO.- Jesse, integrante del dúo Jesse y Joy, quiso adelantarse a su hermana Joy y ser el primero en compartir la imagen del rostro de su sobrina Noah en redes sociales.

Aprovechando la reciente fiebre de Halloween, el cantante presumió a su pequeña sobrina con una máscara, hecho que muchos tomaron con humor, pero otros no dudaron en reprocharle.

Por tal motivo, Jesse retomó las redes sociales para manifestar su descontento y asegurar que hay temas más importantes por los que la gente realmente se debe agraviar o molestar.

“Que se ofendan por no ayudar al medio ambiente, por no informarse de lo que está pasando actualmente en el mundo y no hacen algo al respecto, que se ofendan por lastimar a los animales, que se ofendan por no cuidar a su persona, que se ofendan por no ser felices y hacer lo que aman. Oféndanse por favor”, expresó el cantautor.

Por su parte, Joy Huerta, que no deja de mostrarse como una mamá feliz y orgullosa, respondió al video que protagoniza su hija comentando: “Justo me preguntaban si salió por su calaverita, ahí tienen su disfraz ��”.