Jesse Eisenberg interpretará al sasquatch en su próximo proyecto "Sasquatch Sunset"

ESTADOS UNIDOS.- "Sasquatch Sunset", la película dirigida por el dúo de hermanos Zellner, Nathay y David, ha lanzado su primer vistazo con una imagen en la que en la cima de una montaña tres aparentes sasquatch miran al horizonte.

Estará protagonizada por Riley Keough, conocida por "Daisy Jones and the Six", y Jesse Eisenberg, reconocido por su interpretación de Mark Zuckerberg en "La red social". Se espera su estreno en cines en 2024.

Aún no se ha revelado la trama, pero la premisa es que representa "un año en la vida de una familia muy singular".

Jesse Eisenberg interpretará al sasquatch, y sobre ello comentó a Variety:

Interpreto a un Sasquatch: maquillaje completo, vello corporal completo, sin líneas. Gruño, pero no tengo líneas.

Añadió que está emocionado por el proyecto.

Los hermanos Zellner ya han explorado previamente la temática de los sasquatch; en 2011 estrenaron en el Festival de Cine de Sundance el cortometraje "Sasquatch Birth Journal 2", el cual recibió una nominación en la competición de cortos del festival.

¿Qué es un sasquatch?

El término "Sasquatch" se refiere comúnmente a una criatura legendaria en la mitología y folclore de América del Norte, también conocida como Bigfoot. Se describe como una criatura simiesca, grande y peluda, similar a un simio o primate, que supuestamente habita en bosques densos y áreas remotas, principalmente en regiones montañosas. La evidencia de la existencia del Sasquatch se basa principalmente en informes de avistamientos, huellas dudosas y grabaciones de audio.

Es importante señalar que no hay evidencia científica concluyente que respalde la existencia del Sasquatch, y muchos consideran que es una leyenda o un mito. La figura del Sasquatch ha sido objeto de interés en la cultura popular, incluyendo películas, programas de televisión y otros medios, a menudo representándolo como una criatura misteriosa y esquiva.