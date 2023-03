Jeremy Renner se expresa por primera vez sobre su accidente

Ciudad de México.- Jeremy Renner dio su primera entrevista desde el accidente que tuvo al inicio del año en donde resultó gravemente herido.

En la conversación que tuvo con ABC News para el especial ''Jeremy Renner: The Diana Sawyer Interview A Story of Terror, Survival and Triumph'' que saldrá el 6 de abril, el actor mencionó que volvería a pasar por esa experiencia si eso significaba salvar su vida.

Elegí sobrevivir”, dijo Renner a Sawyer cerca del final del video. “No me vas a matar. De ninguna manera”

Agregó el actor sobre la gravedad de las lesiones que sufrió luego del incidente, que incluyeron ocho costillas rotas en 14 lugares, así como un pulmón colapsado y una herida que le perforó el hígado.

En el hospital

En el clip también se observan las primeras imágenes de Renner en el hospital con su familia tras el suceso, así como al actor caminando con ayuda meses después del accidente.

La eventualidad tuvo lugar mientras Renner quitaba la nieve en la entrada de su casa en Lake Tahoe, pues en el instante que trató de evitar que el tractor se deslizara y golpeara a su sobrino, resultó arrastrado hacia abajo y aplastado por la máquina. El actor de Hawkeye fue trasladado en avión a un hospital donde fue tratado por “trauma torácico cerrado y lesiones ortopédicas”.

Desde entonces, Renner ha tenido que someterse a dos cirugías, y pasó su 52 cumpleaños, el 7 de enero, en la UCI, pero afortunadamente su evolución es óptima. En días pasados, Jeremy compartió un video de los avances de su recuperación, pues se muestra dando varios pasos desde una caminadora.