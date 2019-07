Jennifer Lopez reveló que nunca ha conducido un automóvil

Jennifer Lopez compartió un video en su canal de Youtube titulado "Day in My Life: MY BIRTHDAY !!!!", en el muestra de inicio a fin su día especial.

El video comienza con el regalo de Alex Rodríguez, cuando el ex jugador de la MLB sorprendió a JLo con un Porsche de $ 140,000 dólares. La cantante parece no creerlo y es aquí cuando hace una tierna confesión.

"¿Qué demonios? ¿Qué es eso? Nunca he tenido un automóvil como este. Nunca antes había conducido un automóvil", aseguró la actriz.

Jennifer Lopez .. su cumple.. y su trayectoriahttps://t.co/RtyEQSy3ba pic.twitter.com/Xv5Sf9JXSY — ᎪquᎥ sᎾᏞᎬ (@Chandra_Network) July 27, 2019

"Oh, Dios mío. ¡Es perfecto! Es increíble", agregó antes de salir del camino de entrada. "¿Puedo obtener un cinturón de seguridad doble?" bromeó Alex mientras saltaba en el asiento del pasajero.

Hace unos días Jennifer Lopez celebró su cumpleaños número 50 en grande en la que hubo un enorme pastel con partículas de oro, invitados de talla grande e incluso fuegos artificiales.

