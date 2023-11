Jennifer Lopez confirma fecha de lanzamiento de 'This is Me.. Now", su primer álbum en una década

MADRID.- Tras un año del anuncio de su nuevo álbum 'This Is Me... Now', el 25 de noviembre de 2022, Jennifer López finalmente ha confirmado que el proyecto no ha sido descartado y confirmó su fecha de estreno para el próximo año.

Por medio de un comunicado en redes sociales, la intérprete de "Waiting for Tonight" reveló que será el próximo 16 de febrero que su noveno álbum de estudio, su primer disco en 10 años, llegue a las tiendas de música y plataformas de streaming.

Carátula de ‘Can’t Get Enough’, carta de presentación de ‘This Is Me…Now’.



Jennifer Lopez retornará mediante el primer sencillo de su noveno álbum de estudio el 10 de enero del 2024. pic.twitter.com/A3HJtO4bpk— SergioOpina (@sergioopina_) November 27, 2023

Sin embargo, a modo de promoción, la cantante estadounidense también reveló este lunes que el 10 de enero estrenará el primer sencillo oficial del proyecto, titulado "Can't Get Enough", del cual ya se pueden escuchar sus primeros 30 segundos en tiendas digitales.

'This Is Me... Now' será una continuación de su exitoso álbum de 2002, 'This Is Me... Then', reconocido por incluir éxitos como 'Jenny From The Block' y considerado uno de sus trabajos más destacados.

El proyecto será lanzando junto con una película del mismo nombre dirigida por Dave Meyers, que se presenta como "una reimaginación musical y visual, narrativa, íntima, reflexiva, sensual, divertida, fantasiosa y sumamente entretenida sobre la vida amorosa públicamente examinada de la artista".

Jennifer Lopez’s ‘THIS IS ME… NOW: THE FILM’ will debut on Prime Video on February 16, 2024. pic.twitter.com/erpXyb8qwv— Film Updates (@FilmUpdates) November 27, 2023

La nota de prensa destaca que esta película, impulsada por Jennifer Lopez, está vinculada a su viaje personal hacia la curación y su constante creencia en los finales felices, en referencia a su matrimonio previo con el también cantante Mark Anthony y su relación actual con el actor y director Ben Affleck desde 2022.