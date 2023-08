jennifer Lopez celebra primer aniversario de bodas con Ben Affleck

TIJUANA.- La cantante Jennifer Lopez ha compartido este domingo una publicación en Instagram como celebración de su primer aniversario de bodas con Ben Affleck.

En la publicación donde se le ve a los dos felices el día de la boda, Jennifer escribió letras de la nueva canción que formará parte de su nuevo disco ¨This is me now¨, que aún no tiene fecha de estreno.

La descripción dice: "Dear Ben, Sitting here alone / Looking at my ring ring / Feeling overwhelmed / It makes me wanna sing sing / How did we end up here / Without a rewind / Oh my, This is my life."

En español: ¨Querido Ben/ Sentada aquí sola/Mirando mi anillo anillo/ Sintiéndome abrumada/ Me dan ganas de cantar cantar/ cómo terminamos aquí/ sin un rebobinado/Dios mío/ Esta es mi vida…¨

Y agregó los hashtags #DearBenPartII #ThisIsMeNow, que representan el nombre de la canción y del nuevo álbum.

Jennifer ya había escrito una canción a Ben en 2002, titulada ´Dear Ben´, que formó parte del álbum ´This is me... Then´, que salió antes de que la pareja se separara en aquel entonces.