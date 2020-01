Jennifer Aniston admite que soñaba con interpretar a la 'Mujer Maravilla'

ESTADOS UNIDOS.- Luego de haber ganado un premio por su papel en una serie de drama, ‘The Morning Show’, Jennifer Aniston dice estar lista para regresar a la comedia.

Durante una sesión de preguntas y respuestas entre bastidores después de que ella obtuviera una estatuilla de los SAG, la famosa dio a conocer datos que hasta ahora no se conocían.

La emoción de Jennifer Aniston al recibir su SAG ��❤������

La amo demasiado.#SAGAwards pic.twitter.com/0ghqxLlSgn — Karen Crowley (@BlackWidow_221B) January 20, 2020

"Quería ser la Mujer Maravilla, pero ... esperé demasiado", dijo cuando Le preguntaron qué quería hacer en su carrera. "No lo sé. Tengo mucho que hacer. Realmente, honestamente siento que estoy simplemente dando un paso creativo; que acabo de descubrir un verdadero amor por esto de una manera nueva que no sabía que tenía antes. Y entonces tengo ojos casi nuevos que veo lo que hago como actor, a través de... "

Fue ahí cuando, la interprete de Rachel en Friends, finalmente admitió que quiere asumir un proyecto divertido nuevamente.

"Sin embargo, quiero hacer más comedias", dijo. "Dios. Estoy listo para reír. Eso es algo pesado". Jennifer interpreta al presentador de noticias Alex Levy en el drama de Apple TV +, The Morning Show. La trama refleja muchos de los escándalos de conducta sexual inapropiada que han estallado en el mundo del periodismo televisivo en los últimos tres años en la era Me Too.