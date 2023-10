Jennie, de Blackpink, impresiona con nuevo sencillo "You & Me"

COREA DEL SUR.- Tras su éxitoso primer sencilo en solitario de 2019, "SOLO", Jennie ha decidido mostrar su faceta más romántica hasta la fecha con "You & Me", una pista electrónica que se aleja un poco del característico sonido de Blackpink y apuesta por una base musical más occidental.

Desde su estreno en la más reciente edición del festival de Coachella este año, los fanáticos de Jennie habían esperando ansiosamente por el lanzamiento oficial de la canción, la cual finalmente llegó durante la noche del pasado jueves.

"You & Me" no es una pista tan enérgetica o contundente como "SOLO" o los sencillos más reconocidos de Blackpink, pero a este punto de su carrera, Jennie ya ha demostrado todo su potencial, por lo que la nueva pista parece ser, más bien, un indicio de su próxima carrera como solista.

Te amo a ti y a mí, bailando a la luz de la luna / Nadie puede ver, solo tú y yo esta noche", canta en el coro de la pista.

Pese a estar conformada por una base totalmente pop, la canción posee relevantes matices electrónicos e incluso toques de R&B, lo que recuerda a artistas como Ariana Grande o Dua Lipa, sin llegar a sonar exactamente iguales y aportando algo distintivo.

Su estilo y pronunciamiento vocal es una de sus cualidades más elogiadas como integrante de Blackpink y es algo que se traslada de maravilla en su trabajo como solista, pues es uno de los ganchos que atrapan al oyente. Incluso siendo una pista de corte romántico y sin giros inesperados, Jennie se muestra carismática, confiada y contundente.