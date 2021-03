Jennette McCurdy se retira de la actuación; no estará en el regreso de iCarly”

ESTADOS UNIDOS.- Jennette McCurdy era la única actriz de “iCarly” que no había confirmado su regreso en la secuela que prepara Paramount +. Sin embargo, todas las esperanzas de que retomara su papel como “Sam” se vinieron abajo, pues acaba de confirmar que se retiró oficialmente de la actuación.

Durante su podcast “Empty Inside” con Anna Faris , Jennette confesó que considera que ha terminado oficialmente con la actuación, pues no era algo que ella quería hacer desde el principio.

Renuncié hace unos años para probar suerte en escribir y dirigir, me va muy bien", dijo Jennette.

“Renuncié porque inicialmente no quería hacerlo (…) Mi mamá me hizo actuar cuando tenía 6 años y, para la edad de 10 u 11, yo era el principal apoyo financiero para mi familia. Nosotros no teníamos mucho dinero, y esta era la salida, que en realidad creo que fue útil para llevarme a cierto grado de éxito ", contó.

Jennette explicó que actuar siempre fue difícil para ella, ya que le costaba lidiar con los nervios durante las audiciones.

"Una vez que comencé a controlar los nervios fue cuando comencé a tener algo de tracción, pero finalmente lo dejé después de que mi madre falleció porque con su muerte murieron muchas de sus ideas para mi vida, y eso fue lo suyo ", compartió.

Respecto a si en algún momento retomaría su papel como “Sam Puckett”, Jennette admitió que se sentía avergonzada de su actuación en la popular serie de Nickelodeon.

“Estoy tan avergonzada de las partes que hice en el pasado. Resiento mi carrera de muchas maneras (…) Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y sentí que (ese) era el más cursi, vergonzoso".

"Mis amigos a los 15, no dicen, 'Oh, genial, estás en este programa de Nickelodeon'. Fue vergonzoso. E imagino que hay una experiencia muy diferente con la actuación si estás orgulloso de tus roles y si te sientes satisfecho por ellos ".