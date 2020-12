Javier Ceriani exhibe a Daniel Bisogno llamándolo “gay frustrado”

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Ceriani no tuvo filtro para defenderse de Daniel Bisogno, luego de que éste le lanzara un tremendo insulto en televisión nacional.

La tarde de este miércoles, el conductor de “Ventaneando” criticó al periodista argentino por obtener la exclusiva de la nueva pareja de Marjorie de Sousa, dudando que la información fuera verídica por tratarse de un programa de Youtube.

“Es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal c*gida”, dijo Bisogno en vivo.

Javier Ceriani había mantenido silencio hasta la mañana de hoy, cuando él, junto a su compañera Elisa Beristain, dedicaron gran parte del programa “Chisme No like” para responder el ataque, e incluso mencionaron que invitaron al propio Ricardo Salinas Pliego, dueño de Azteca, para ver el video.

Elisa defendió a su colega al decir que los presentadores de Azteca sienten envidia de su trabajo, diciendo que ellos no hacen periodismo de investigación y leen todo por medio de un telepronter.

Pero quien respondió más tajantemente fue el propio Ceriani al decir porqué Bisogno no logró obtener la exclusiva de Marjorie de Sousa.

“Mientras tú vas a buscar p*tos a la Zona Rosa (de la Ciudad de México), yo me quedo con Elisa trabajando (…) vas a calentar la silla que te presta Pati, pero eres un vago, no haces nada, llegas y todo está resuelto”, despotricó Ceriani.

Y no se redujo sólo a hablar de Bisogno, pues también se refirió a Pati Chapoy y Pedro Sola por permitir este tipo de ataques en su programa.

“Ya no son un medio importante ni un canal importante, lo importante es el contenido. No me duele lo que diga Bisogno de mí, pero hay cosas que están incorrectas para una televisora”, comentó Ceriani.

También se refirió a la supuesta homosexualidad de Daniel, que ha sido un tema recurrente en la vida del conductor.

“Me lo dijo un ex tuyo. Tu mujer sabía que eres gay y lo de Bigorra era un show para proteger a tu mujer y a ti”, añadió Ceriani.

Se perdió 50 años de pit*s y ahora está desesperado por comerse todos. Pero ahora está con un chiquito de 23 años... me llamaron tus ex y me contaron todo (…) Es un gay frustrado, un amargado” continuó.

Antes de terminar su programa, también criticó que Ricardo Salinas Pliego pase por alto todos los escándalos que Bisogno ha protagonizado, desde insultar a un seguidor de AMLO en Twitter hasta llamar gorda a Chiquis Rivera en televisión.

“Ya le perdonó que le llamara muerto de hambre a todos los mexicanos, que le dijera gorda a ‘Chiquis’ Rivera y de ahí la cantidad de vómitos incorrectos para un País que se merece una buena educación”, agregó.

“Si quiere un México mejor, que vea el programa porque también es para usted... No voy a tener piedad, caiga quien tenga que caer. Les sé mucho porque ahí están todos sucios”, sentenció.