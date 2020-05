Jason Momoa y Peter Dinklage ¿juntos en una cinta de vampiros?

ESTADOS UNIDOS.- Jason Momoa y Peter Dinklage podrían volver a compartir set luego de que se diera a conocer que ambos están en negociaciones para producir y protagonizar la película de vampiros "Good Bad & Undead" en Legendary.

Dinklage interpretaría a Van Helsing, el último de una línea de cazadores de vampiros. Tiene una sociedad incómoda con el personaje vampiro de Momoa, quien ha prometido no volver a matar nunca más. Juntos corren una estafa de pueblo en pueblo, donde Van Helsing pretende vencer al vampiro por dinero. Pero terminan huyendo después de que se le da una recompensa masiva al vampiro.

El estudio ha cerrado un acuerdo para que Max Barbakow dirija la próxima película, basada en una idea original de Mark Swift y Damian Shannon. Legendary dio a conocer el proyecto el miércoles y lo promocionó como "‘ Midnight Run ’en un mundo de Bram Stoker".

Barbakow dirigió recientemente "Palm Springs" de Andy Samberg y Cristin Milioti, que rompió el récord de la mayor venta en la historia de Sundance cuando fue adquirida por Neon y Hulu en el festival de cine 2020 por $ 17.5 millones y 69 centavos. Sus otros créditos incluyen "El duque" y la autobiográfica "Mami, soy un bastardo".

Dinklage protagonizó "Game of Thrones" de HBO, por el cual ganó cuatro premios Emmy: "Mi cena con Hervé", "Avengers: Infinity War" y "X-Men: Days of Future Past". La estrella de "Aquaman", Momoa, será vista como Duncan Idaho en "Dune" de Legendary. Recientemente terminó la producción de "Sweet Girl" de Netflix. También protagonizó "Thrones". Los créditos de Swift y Shannon incluyen "Friday the 13th" y "Freddy vs. Jason".