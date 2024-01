Jason Momoa aclara si está en la ruina y el por qué vive en una casa rodante

Ciudad de México.- Jason Momoa se ha colocado en la mira pública recientemente, debido a las declaraciones que dio sobre cómo cambió su vida después de divorciarse.

Momoa y Lisa Bonet terminaron en el 2022 y recientemente formalizaron su separación, aunque ambos aseguraron que aun con la decisión, el proceso de la ruptura ha sido por el bien de sus hijos.

Después de que se disolviera su matrimonio, Jason comenzó a vivir en la carretera en una casa rodante, por lo que hizo pensar a muchos que se habría quedado en la calle tras su divorcio.

No está en bancarrota

Aunque fue el mismo Momoa quien aclaró que no está en la quiebra, y que no tiene problemas de dinero, además de señalar que no es una persona sin hogar.

El artista explicó que optó por un estilo de vida nómada debido a su apretada agenda laboral, ya que pasa más tiempo viajando que en su casa.

Además, su nuevo programa ‘On the roam’ lo ha llevado a vivir de esta manera. En este proyecto, Jason entrevista y conversa con artistas, artesanos y deportistas de distintas localidades de los Estados Unidos.

Acaba con rumores

Y es por estas razones que el actor fue muy contundente para acabar con los rumores que han llevado a sus cientos de miles de fans a enviarle constantes mensajes de preocupación.

A pesar de las circunstancias difíciles, Jason Momoa ha encontrado una forma de adaptarse a su nueva vida, y espera que quede claro que su decisión de vivir en la carretera no es un reflejo de problemas financieros o personales, sino un estilo de vida que se alinea con su carrera y sus proyectos actuales.