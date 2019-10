Jared Leto perdió la cabeza, literalmente

ESTADOS UNIDOS.- Jared Leto impresionó a todos en la Gala del Met 2019 luego de pasear por la alfombra roja con una réplica realista de su propia cabeza hecha por Gucci.

Han pasado varios meses desde que el actor de 47 años fue visto por última vez con el espeluznante accesorio; lamentablemente, Leto parece haberlo perdido.

Durante una entrevista con GQ con el título "Por qué Jared Leto no quiere verse 'demasiado real' en Gucci", el líder de 30 Seconds to Mars reveló que últimamente no lo ha visto en ningún lado, y piensa que podría haber sido robado.

Él le dice a la publicación: "Honestamente, no tengo idea, creo que alguien puede haberla robado. Si alguien lo encuentra, llévelo a su tienda Gucci más cercana a cambio por un par de zapatillas sucias”.

Aunque Leto está bromeando, si alguien encuentra la cabeza de Gucci desaparecida, sería mejor que se la quedara y la vendiera más tarde en el mercado negro. Pues según The Cut, la firma italiana de efectos especiales Makinarium que creó la réplica realista de Gucci explicó que costó alrededor de $11,000 dólares.