Jared Leto conquistó el Empire State Building

HERMOSILLO, Son.- En una hazaña que dejó boquiabiertos a sus fanáticos y que parecía sacada de una película, el reconocido actor y líder de Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, conquistó las alturas del icónico Empire State Building en Nueva York. La escalada, realizada el pasado jueves, fue transmitida por la NBC y marcó un hito en la vida del artista de 51 años.

Leto, conocido por su versatilidad en la actuación y la música, subió desde el piso 86 hasta el 104 del lado este del edificio, enfrentando desafíos más grandes de lo que anticipaba. A pesar de la sangre en su mano izquierda, causada por las afiladas esquinas del edificio, el artista expresó que la satisfacción de presenciar el amanecer desde la cima del Empire State valió cada esfuerzo.

El Empire State Building siempre fue un símbolo para Leto, quien reveló en una entrevista que, desde joven, aspiraba a ser artista y consideraba a Nueva York como el lugar donde se cumplían esos sueños. La escalada no solo fue una proeza física, sino también un acto simbólico de su conexión con la ciudad y su amor por el arte.

In 1933, King Kong climbed the Empire State Building.



In 2023, @JaredLeto took his place. pic.twitter.com/W0CTuZ6rQL— Empire State Building (@EmpireStateBldg) November 9, 2023

En un giro emocionante, Leto descubrió a su madre en la ventana del piso 80 mientras ascendía. Esta sorpresa inesperada añadió un toque personal a la experiencia, convirtiendo la escalada en un momento aún más memorable para el artista.

La hazaña no solo fue un desafío personal para Leto, sino también una estrategia para promover la próxima gira mundial de Thirty Seconds to Mars. Después de cinco años de espera, la banda emprenderá una gira que abarcará Oceanía, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En una declaración, Leto vinculó la escalada con el mensaje de su último álbum, "It’s The End of The World but is a Beautiful Day", destacando la importancia de perseguir los sueños y enfrentar lo aparentemente imposible.

Jared Leto, conocido por sus hazañas temerarias, no es ajeno a desafíos extremos. Desde escalar la pared de un hotel en Berlín hasta saltar en bungee en el escenario de sus conciertos, el artista ha demostrado su espíritu intrépido. Además de su carrera musical, Leto ha destacado en el cine, ganando un Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en "El Club de los desahuciados".

La escalada del Empire State Building no solo fue una demostración de valentía física, sino también un evento que capturó la imaginación de sus fanáticos y sirvió como un espectacular preludio para la esperada gira de Thirty Seconds to Mars. Jared Leto ha llevado su espíritu "King Kong" a nuevas alturas, dejando una marca indeleble en la historia de los eventos promocionales.