Jamie Lee Curtis apoya a Karol G tras exponer el Photoshop que le hicieron en una revista

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz Jamie Lee Curtis, recién ganadora al Oscar, estuvo aplaudiendo la reacción que tuvo la cantante Karol G, después de que expusiera su inconformidad con la revista "GQ" por editar su cuerpo y rostro en la portada que tuvo.

Fue por medio de su perfil de Instagram donde Lee posteó la imagen que GQ editó de la cantante y agregó que se sentía feliz de que Karol estuviera "creando consciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo".

La protagonista de “Un viernes de locos” externo que los seres humanos no son inteligencia artificial, por lo cual el "genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo".

Estos comentarios se hicieron en referencia a que el Photoshop modifica los cuerpos de las personalidades del mundo del espectáculo para así hacerlos encajar en los estándares de belleza como:

Hay que resaltar que la colombiana ha impulsado la aceptación del cuerpo y la autoestima en sus diversas plataformas, por esto mismo es que criticó a la revista "GQ" al haber ignorado su petición de no retocarla y generar en ella una apariencia totalmente diferente y alejarla de su realidad.

Por su parte, Curtis también resaltó que, aunque hay celebridades como Andie MacDowell y Justine Bateman que se han pronunciado en contra del "bisturí digital", el hecho de que una persona más joven se preocupe por el tema la alienta.

Hasta el momento la colombiana no ha respondido al comentario de la estadounidense.

Molesta, Karol G escribió en su Instagram:

"Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural".