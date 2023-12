James Gunn, director de 'Guardianes de la Galaxia', es nombrado Persona del año por PETA

ESTADOS UNIDOS.- James Gunn, cineasta y guionista, es reconocido por su destacado trabajo en películas de comedia, acción y superhéroes. Logró gran reconocimiento por dirigir y escribir "Guardians of the Galaxy" (Guardianes de la Galaxia) en 2014, "Guardians of the Galaxy Vol. 2" en 2017 y "Guardians of the Galaxy Vol. 3" en 2023. Estas películas fueron elogiadas por la crítica y el público, destacando su enfoque único y humor irreverente.

La tercera entrega de la saga se destacó por abordar de manera conmovedora el tema del maltrato animal, centrándose en el pasado de Rocket Raccoon, quien fue intervenido quirúrgicamente para convertirse en un animal de guerra con habilidades especiales. Aunque no se muestra de manera explícita, la película invita a reflexionar críticamente sobre la experimentación en animales.

La elección de James Gunn como Persona del Año por parte de PETA se basa en su compromiso sobresaliente y defensa de los derechos de los animales. La organización valora su influencia pública, acciones directas, defensa legislativa y apoyo al bienestar animal:

Desde utilizar Guardianes de la Galaxia Vol. 3 para exponer el sufrimiento de los animales utilizados en experimentos de laboratorio hasta adoptar sus seis perros y un gato, ¡James Gunn es un defensor de los animales!

PETA anunció el premio a través de su cuenta de Instagram, elogiándolo por utilizar su talento narrativo para exponer los horrores de la experimentación con animales y promover la adopción. Lo reconoce como un superhéroe para los animales y se enorgullece de honrarlo como la Persona del Año por su impacto positivo y sostenido en la promoción del bienestar animal.