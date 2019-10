James Franco es demandado por conducta sexual inapropiada por dos ex estudiantes

LOS ÁNGELES.- Dos actrices demandaron a James Franco y a la escuela de cine y actuación que fundó el jueves, diciendo que intimidaba a sus estudiantes en situaciones sexuales gratuitas y de explotación mucho más allá de las aceptables en los platós de Hollywood.

Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, ex alumnos del Estudio 4, ahora cerrado por el actor, dijeron en la demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles que Franco presionó a sus alumnos para que se presentaran en escenas de sexo cada vez más explícitas en cámara en un "ambiente tipo orgía".

Franco "buscó crear una tubería de mujeres jóvenes que fueron sometidas a su explotación sexual personal y profesional en nombre de la educación", alega la demanda.

Las mujeres dicen que los estudiantes fueron inducidos a creer que los papeles en las películas de Franco estarían disponibles para quienes asistieron.

Las situaciones descritas en la demanda surgieron durante una clase magistral de escenas de sexo que Franco enseñó en la escuela, que abrió en 2014 y cerró en 2017.

La demanda, que también nombra a la compañía de producción de Franco, Rabbit Bandini, y a sus socios como acusados, incluye acusaciones que Tither-Kaplan hizo públicas el año pasado después de que Franco ganó un Premio Globo de Oro por "El artista del desastre".

Gaal está hablando por primera vez.

En una entrevista en "The Late Show with Stephen Colbert" el año pasado, Franco calificó las historias de conducta sexual inapropiada sobre él como inexactas, pero dijo: "Si he hecho algo mal, lo arreglaré". Tengo que."

Un publicista y un abogado del actor de 41 años no respondieron de inmediato a correos electrónicos en busca de comentarios el jueves.

La demanda alega que para tomar la clase magistral de Franco, los estudiantes tenían que audicionar simulando actos sexuales en una película, que él veía para elegir candidatos.

Dice que la clase comenzó con "alentar a las alumnas estudiantes a aparecer en topless, luego actuar en escenas de sexo, luego orgías y desnudez total gratuita", sin las pautas cuidadosas y los sets cerrados que son el estándar de la industria para filmar escenas de sexo.

La demanda alega que Gaal se mantuvo fuera de la clase magistral por cuestionar su naturaleza explotadora.

Tither-Kaplan tomó la clase y posteriormente participó en las películas de Rabbit Bandini, "lo que ahora reconoce fue un resultado directo de su voluntad de aceptar el comportamiento explotador de Franco sin quejarse".

La demanda busca daños que se determinarán en el juicio, una disculpa de Franco y sus socios, y la entrega o destrucción del video de los demandantes.

Los abogados de las mujeres están buscando más demandantes para unirse y que se convierta en una demanda colectiva.

Tither-Kaplan relató previamente sus experiencias con Franco y la escuela como una de las cinco mujeres que hablaron con Los Angeles Times sobre él a principios de 2018.

También estuvo entre las mujeres que hablaron contra Franco en Twitter cuando ganó su Globo de Oro en enero de 2018 en un momento en que el movimiento #MeToo estaba surgiendo.

Tither-Kaplan luego le dijo al LA Times que el broche de solapa contra el acoso sexual de Time’s Up que Franco llevó a la ceremonia se sintió como "una bofetada en la cara".

La organización detrás del pin, Time’s Up Now, dijo en un comunicado el jueves que "si estas acusaciones son ciertas, esperamos que los sobrevivientes, y todos los afectados por este comportamiento, reciban algo de justicia".

Desde que surgieron las acusaciones por primera vez, Franco ha hecho pocas apariciones publicitarias, pero el trabajo no parece haber disminuido su velocidad en la pantalla grande o pequeña.

La serie de HBO "The Deuce", que él produce y protagoniza de manera ejecutiva, comenzó su tercera y última temporada el 9 de septiembre.

Franco también apareció el año pasado en la aclamada antología occidental de los hermanos Coen "The Ballad of Buster Scruggs", que fue nominada a tres premios Oscar.

Y este fin de semana tendrá dos películas que dirigió y protagonizará en los cines: "Zeroville", una adaptación de la novela de Steve Erickson de 2007 que se filmó en 2014 pero se enfrentó a retrasos en la distribución, así como "Pretenders", con Brian Cox y Dennis Quaid.

"Zeroville", que coprotagoniza Seth Rogen, Megan Fox y Will Ferrell, ya es una bomba de taquilla y un fracaso crítico. El pasado fin de semana jugó en 80 pantallas e hizo un promedio de $ 111 por pantalla. Y "Pretenders", que se estrena en un lanzamiento limitado el viernes, no está mucho mejor con los críticos.