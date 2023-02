James Cameron se retracta de sus críticas hacia Wonder Woman de Gal Gadot: "Me encantó la película"

ESTADOS UNIDOS.- En 2017, DC Comics lanzó una de sus películas de superhéroes más aclamadas de todo su catálogo con "Wonder Woman", en la que la actriz Gal Gadot interpreta a una prinicipante pero feroz princesa guerrera de las Amazonas. Sin embargo, las críticas negativas más contundentes hacia el largometraje de la directora Patty Jenkins provinieron del mismísimo director James Cameron.

Todas las autocomplacencias que Hollywood ha estado haciendo por Wonder Woman han sido tan equivocadas. Ella es un ícono objetivado, ¡y es solo el Hollywood masculino haciendo lo mismo de siempre! No digo que no me gustara la película, pero para mí es un paso atrás. Sarah Connor no era un icono de belleza. Era fuerte, tenía problemas, era una madre terrible y se ganó el respeto de la audiencia a base de determinación.", afirmó en entrevista con The Guardian.

La principal crítica de Cameron fue que Diana Prince, el personaje de Gadot, estaba demasiado sumergida en mundo de la moda y la estética, portando elaborados vestuarios para resaltar su belleza, en lugar de solo concentrarse en resaltar su destreza e intelecto en el combates. El director responsabilizó de esto a la "mirada masculina" de Hollywood sobre las mujeres.

James Cameron reconoció que una mujer también puede vestirse para sí misma

Sin embargo, durante una reciente entrevista en promoción de "Avatar: The Way of Water" miro atrás y se retractó, de alguna manera, de las duras críticas que hizo hacia la primera entrega de Wonder Woman y decidió aclarar lo que en su momento afirmó con tanta certeza.

Lo que se me escapaba en ese momento era que está bien si la mujer quiere ser hermosa y vestirse bien no para la mirada masculina, sino para su propia mirada en el espejo, ¿verdad? Quizá me había perdido esa perspectiva en ese momento. Ya sabes la vida se trata de tropezar y la gente retrocede y hablamos de eso y las cosas mejoran", comentó el director.

James Cameron es bastante reconocido por las heroínas femeninas en sus películas, como Sarah Connor en "Terminator" o Neytiri en "Avatar".

