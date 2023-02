James Cameron afirma que Thanos tenía razón en "Avengers: Infinity War"

ESTADOS UNIDOS.- James Cameron es notable por ser un duro crítico hacia las películas de superhéroes, en especial aquellas creadas por Marvel Studios, por considerarlas "infantiles" y con personajes carentes de profundidad psicológica. Sin embargo, durante una reciente entrevista, admitió que uno de sus personajes tenía una forma de pensar bastante sensata.

Fue en 2018 que millones de fanáticos alrededor del mundo se sumaron para experimentar el épico enfrentamiento entre los Vengadores y el titánico villano Thanos, quien proponía llevar a cabo un genocidio en todo el universo para lograr un futuro equilibrado y sostenible. Esta fue la misma idea que cautivó al director de "Avatar".

Me identifico con Thanos. Pensé que tenía una solución bastante apropiada. El problema es que nadie levantará la mano y se ofrecerá como voluntario para ser parte de la mitad que tiene que irse", declaró Cameron.

El director también criticó los efectos visuales del personaje

No es un secreto que el cineasta es también un activista medioambiental y que a través de los años ha realizado importantes labores en contra del calentamiento global, por lo que no resulta tan sorprendente que apoye una idea que de una u otra forma termine beneficiando al planeta.

No obstante, esto fue lo único relativamente halagador que pudo decir sobre el villano Thanos, pues por otro lado afirmó que los efectos digitales del personaje estaban mal logrados y que sus gestos faciales carecían de verdadera emoción. Además, los comparó con los de su reciente cinta "Avatar: The Way of Water" que, según, son mucho mejores.

A pesar de sus polémicas críticas hacia películas populares, el nombre de James Cameron se ha logrado posicionar entre el público espectador como un sello de calidad, no por nada posee tres de las películas más taquillera de la historia, con "Avatar", su secuela "The Way of Water" y "Titanic".

