Jaime Garza ya no tenía ganas de vivir, revela sus sobrina Mariana Garza

Ciudad de México.-Luego de que Jaime Garza falleciera a los 67 años, víctima de diversos padecimientos como la diabetes, su sobrina, la ex Timbiriche Mariana Garza reveló que el actor ya no tenía ganas de vivir.

A pesar del gran dolor que le provoca la ausencia de su tío, la también actriz confesó que Jaime se encontraba muy mal y sin ánimos de luchar por su vida.

La noche anterior le dijo a mi mamá ‘ya, ya, ya, ya me cansé, ya’, y eso yo si creo que cuando tienes ese regalo, pues habla del ser humano que es, de la persona tan hermosa que es y que se le permite esa oportunidad de decir ya me voy, que se queden bien”, dijo Mariana durante su encuentro con la prensa.

Jaime Garza atravesaba por ua depresión

De la misma manera, la actriz Rosita Pelayo, quien fuera su pareja sentimental en una época, confesó que el actor atravesaba por una profunda depresión.

“Mi amigo, fue mi novio, fue mi marido, y fuimos grandes, grandes amigos, hasta la fecha de ahora, lo voy a extrañar mucho, lo quise mucho. Él tenía diabetes, lo habían operado hace como mes y medio, dos meses, de su pierna y él me dijo, todavía me contó ‘es que el doctor me dijo que si no me operaba, quizás perdía yo la pierna, y yo no puedo vivir ya, no vivo si me quitan la pierna’, ya dos piernas, dice ‘no, yo no puedo’”, dijo Pelayo.

Jaime Garza destacó en el medio artístico en teatro y televisión. Su primera esposa fue Alma Delfina, a quien conoció durante la grabación de una telenovela, después se casó con Rosita Pelayo y en terceras nupcias con Natalia Toledo.