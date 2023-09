Jaime Camil estrenará nuevo programa, ´Lotería Loca´ en CBS

TIJUANA.- El actor mexicano Jaime Camil se encuentra próximo a estrenar el programa de televisión ´Lotería Loca´ el próximo lunes 2 de octubre a las 9:00 pm mediante la cadena CBS.

Durante una entrevista a Deadline, el actor compartió que el programa ´Lotería Loca´ que, es parecido al Bingo, se adaptó al formato de televisión con el fin de celebrar a la audiencia latina y será un híbrido entre programa de juegos y programa nocturno.

Explicó que han hecho que los personajes de las cartas de lotería se han hecho divertidos y animados y cada una tiene un valor monetario.

Será transmitido en el horario de máxima audiencia después de ´Price Is Right At Night´ y está hecho para una audiencia mayoritaria, con el fin de que personas de comunidades marginadas se sientan representadas y orgullosas de sus raíces, pero es un espectáculo para todos.

 

El creador y productor del programa, Jeff Apploff, dijo que este programa es muy diferente a cualquier otro de televisión ya que es ruidoso, colorido y está arraigado a la cultura con el fin de llegar a una audiencia desatendida.