Jada Pinkett afirma que Chris Rock la invitó a salir tras supuesto divorcio con Will Smith

Jada Pinkett Smith admitió que el comediante Chris Rock la invitó a salir tras los rumores de un divorcio con Will Smith, antes de la escandalosa historia de que Will Smith agrediera al cómico durante una crisis en la ceremonia de los Oscar.

La productora y directora que está próxima a lanzar su libro Worthy, contó en una entrevista para People que no ha tenido oportunidad de hablar con Chris desde marzo del año pasado, cuando el presentador bajó del escenario para hablar con ella y disculparse tras la agresión de Smith.

Sin embargo, aseguró que previamente recibió una llamada de Chris cuando este pensó que estaba separada del famoso actor y rapero. “Creo que todos los veranos salían todos los informes de que Will y yo nos estábamos divorciando. Y este verano en particular, Chris pensó que nos íbamos a divorciar”, dijo la artista.

Posteriormente, Jada relató el momento en que Rock le propuso tener una cita. “Así que me llamó y básicamente me dijo: ‘Me encantaría invitarte a salir’. Y yo le dije: ‘¿Qué quieres decir?’. Él me dijo: ‘Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?’. Yo estaba como, ‘No. Chris, esos son sólo rumores’. Estaba horrorizado. Y se disculpó profusamente y eso fue todo”, narró.

Te puede interesar: Kali Uchis anuncia nuevo álbum 'Orquídeas'

Por otra parte, en la entrevista con Today, Jada reveló que ella y Will han estado separados durante siete años, aunque no han firmado los papeles de divorcio.

Cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo (…) Creo que ambos estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona”, dijo la artista.

De la misma manera, la actriz de Set It Off explicó el motivo por el que aún no finaliza definitivamente su relación con el protagonista de “El príncipe del rap”.

Te puede interesar: Defienden a Shakira y revelan identidad de fan que supuestamente empujó

“Todavía estamos tratando de descubrir, entre los dos, cómo ser compañeros. Hice una promesa, que nunca habría una razón para que nos divorciáramos, que superaríamos cualquier cosa, y no he sido capaz de romperla”. justificó Jada.