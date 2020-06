J.K. Rowling afirma que fue víctima de abuso sexual a los 20 años

REINO UNIDO.- La mañana de este miércoles J.K Rowling publicó una serie de justificaciones y declaraciones respecto a su opinión respecto al tema trans y a su vida privada,pero lo que más ha llamado la atención es que afirmó que había sufrido abuso doméstico, describiendo su primer matrimonio con el estudiante de periodismo portugués Jorge Arantas como "violento".

Rowling hizo sus sorprendentes revelaciones, describiéndose a sí misma como 'una sobreviviente de abuso doméstico y agresión sexual' en un ensayo de 3.663 palabras publicado en su sitio web personal.

Cabe señalar que nunca identificó a la persona que la había agredido sexualmente en su larga publicación, que fue escrita en respuesta a la fila en curso sobre sus comentarios recientes sobre personas transgénero.

Rowling, de 54 años, fue golpeada por lo que describió como "ataques implacables" después de que ella cuestionó un artículo en línea "personas que menstrúan".

Sus comentarios también provocaron una reacción violenta por parte de estrellas como Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter en la franquicia cinematográfica de la serie, y Eddie Redmayne, quien protagoniza las películas de Animales fantásticos de Rowling.

Rowling finalmente respondió a sus críticos con su larga pieza en su sitio web bajo el título: 'J.K. Rowling escribe sobre sus razones para hablar sobre cuestiones de sexo y género.

Parecía consciente de que sus palabras podrían no ser adecuadas para sus admiradores más jóvenes al agregar el subtítulo: 'Advertencia: esta pieza contiene lenguaje inapropiado para niños’.

‘’Pecho tierra por los implacables ataques de activistas trans en las redes sociales, cuando solo estaba allí para darles a los niños comentarios sobre las imágenes que habían dibujado para mi libro bajo encierro, pasé gran parte del sábado en un lugar muy oscuro dentro de mi cabeza, como Los recuerdos de una grave agresión sexual que sufrí en mis veintes volvieron a repetirse. Ese asalto ocurrió en un momento y en un espacio donde yo era vulnerable, y un hombre aprovechó una oportunidad. No podía callar esos recuerdos y me resultaba difícil contener mi enojo y decepción por la forma en que creo que mi gobierno está jugando rápido y suelto con la seguridad de las mujeres y las niñas”, mencionó.

‘’He estado en el ojo público por más de veinte años y nunca he hablado públicamente sobre ser un sobreviviente de abuso doméstico y agresión sexual. Esto no es porque me da vergüenza que me pasaron esas cosas, sino porque son traumáticas para volver a visitar y recordar. También me siento protector con mi hija de mi primer matrimonio’’, agregó

Rowling tuvo un primer matrimonio tempestuoso con el estudiante de periodismo portugués Jorge Arantes, que duró solo 13 meses antes de separarse.

El ex drogadicto Arantes admitió en 2000 que una vez la abofeteó 'muy duro' temprano en la mañana del 17 de noviembre de 1993 y la echó de la casa en Oporto, Portugal.

Rowling regresó al día siguiente con un policía para recuperar a su hija Jessica, de cuatro meses, y se escondió con amigos durante dos semanas antes de regresar al Reino Unido.