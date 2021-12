J Balvin habla de sus diferencias con Residente y de sus errores en 2021

Ciudad de México.- el cantante J Balvin se manifesto al respecto de los escándalos más sonados que vivió en este 2021 en la entrevista que tuvo con el youtuber Dimelo King.

El reguetonero confesó que tras haber lanzado “Perra” junto a Tokischa y ser señalado de misógino y racista por las imágenes de su videoclip, entendió el error que cometió.

Apenas vengo a entender la responsabilidad que tengo, hice mi declaración pidiendo disculpas oficialmente y… ¿qué más quieren?, ¿qué más puedo hacer”?... Ya pedí perdón de corazón, sabiendo que no soy de lo que me estaban tildando, pero en el video se veía un irrespeto cultural, y hay que aceptarlo”

Explicó.

Reconoció el error

Incluso el artista reconoció que gente muy cercana a él le hizo saber su punto de vista sobre el tema incitándolo a salir y ofrecer disculpas. “Me lo dijo mi mujer, me lo dijeron como tres (personas), mi mejor amigo Carlos, el Negro. Pagué un precio alto, sí, pero bueno, ya está ahí”.

De la misma manera, el artista declaró que el error más grande que cometió fue haber convocado a que la gente no asistiera a los Grammy Latinos, en vez de hablar internamente con la Academia, al sentir que no valoran a los exponentes de este género musical.

Como se recordará, en ese momento su postura fue bastante criticada por otros cantantes, sobre todo del género urbano como Residente y Don Omar, por lo que al ser cuestionado sobre por qué no fue al evento, J Balvin únicamente dijo: “No, no, pues cómo”.

Los Grammy Latinos

Sin embargo, sorprendió al manifestar que en los próximos días tomará una decisión sobre si acudirá a las siguientes galas de este reconocimiento. “Yo tengo una reunión pronto (ahí sabré)”.

Al tomar el tema de Residente y la guerra de declaraciones que surgió entre ambos, el colombiano explicó: “Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar, a palabras necias, oídos sordos. Si hubiera sentido algo de lo que tenía que dar una explicación, salgo. Yo soy paisa, soy de Medellín, si a mí me caen limones hago limonada, y vendimos todo”.

Finalmente, sobre si volvería a hablar con él, el artista comentó: “Sí, claro, amigos no. Yo lo consideraba amigo, pana, por eso dolió”.