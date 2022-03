Ivel Hernández, la mexicana detrás de los efectos visuales de 'Dune', ganadora del Óscar en esta categoría

MÉXICO.- En la pasada entrega de los premios de la Academia varios artistas de origen latino brillaron como los favoritos de la noche. Una de ellas es Ivel Hernández, una joven mexicana que formó parte del equipo de efectos especiales de la película Dune, de Denis Villeneuve, la cual se llevó el Óscar a Mejores Efectos Visuales.

Por medio de su cuenta de TikTok compartió un breve video en el que compartió un fragmento de la transmisión en vivo en su canal de Twich. Fue por este medio que celebró su victoria y compartió con sus seguidores el momento en el que la cinta protagonizada por Zendaya y Timothée Chalamet se llevó la estatuilla.

Si quieren celebrar con alguien de México que ganó algo en los premios #Oscars es con #IvelHernandez que ganó por los efectos especiales de #Dune pic.twitter.com/8yXArHKAXW — Tito (@ZuritaCarpio) March 28, 2022

La joven profesional en efectos visuales, quien comenzó su carrera en 2017, no ocultó su emoción al enterarse del reconocimiento que hizo la Academia de su trabajo y agradeció a quienes la apoyaron en el proceso. “Gracias por su apoyo”, se puede leer en el video que compartió por la plataforma.

Ivel Hernández es egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey en Animación y Arte Digital y reside en el Ciudad de México. En una pasada entrevista para CNN en Español, la diseñadora de 28 años compartió cómo fue el proceso de selección para sumarse al equipo de la cinta.

¿Cómo la contrataron?

“Estaba trabajando en la empresa de videojuegos haciendo lo de Gears Tactics, ya iba a acabar el proyecto y yo no me quería quedar sin trabajo. Apliqué a varias empresas y DNEG me contestó casi inmediatamente. Me llaman, tengo la entrevista y básicamente a la siguiente semana me dicen: ‘Te vamos a dar un contrato por cierto tiempo en lo que acaba el proyecto'”, narró la joven al portal.

La diseñadora enfatizó que fue gracias a su trabajo en los efectos visuales de Detective Pikachu, por lo que la contrataron para Dune. Aunque en un principio desconocía que era este el trabajo que le asignarían.

Ivel Hernandez,mexicana,participo en efectos especiales para el equipo de la pelicula Duna que SI gano Oscar por ello.Felicitemosla! pic.twitter.com/WVyQBTvCdn — Eduardo Arce (@nakoleon) March 29, 2022

“Entonces, empiezo a trabajar en DNEG. Nos dan una semana de entrenamiento y a la siguiente nos dicen ‘Vas a estar trabajando en Dune’. Y yo así de ‘¡Ay, qué padre!’, o sea, no pensé que me fueran a dar así de tope el proyecto”, subrayó Ivel para CNN en Español.