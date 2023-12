Issabela Camil dice estar cansada de las acusaciones hacia su esposo Sergio Mayer

Ciudad de México.- Issabela Camil expresó su descontento ante las acusaciones dirigidas a su esposo, Sergio Mayer, en los últimos meses.

La actriz abordó los señalamientos sobre las presuntas relaciones del ex integrante de Garibaldi con algunos líderes del crimen, asegurando que respalda a Mayer porque conoce a fondo a la persona con la que comparte su vida.

“Lo respaldo, sí, pero no hay hecho nada malo como para defenderlo, defenderlo de algo que no existe no tiene congruencia, pero sí lo respaldo porque sé la persona con la que vivo, y lo sé de la A a la Z, y sé las difamaciones que hay sobre él y se me hace injusto, muy injusto, y por eso salgo a respaldarlo”, declaró Camil en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Ataques a su familia en redes sociales

La hermana de Jaime Camil también abordó los ataques en redes sociales dirigidos a su familia, admitiendo el daño que le han causado.

Claro que lastiman, yo podría decir: ‘no, me vale madr*s’, y no estaría siendo honesta, yo soy una mujer muy honesta, con ustedes cuando no quiero responder algo les digo: ‘no les voy a responder, no me parece que es un terreno donde no quiero que se metan’, y estoy en mi derecho de poner mis límites”, declaró.

Issabela Camil destacó que estas situaciones a veces le generan cierto tipo de depresión, especialmente porque considera falsas las afirmaciones en contra de Mayer.

"Duele, por supuesto que duele la injusticia. A mí parece de lo más tremendo que existe. Me duele que lo culpen de cosas que no tiene nada que ver con él, afecta mi vida familiar a veces sí, a veces no, depende. No somos robots, somos seres humanos", concluyó.

