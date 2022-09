Irina Baeva se va a Nueva York para seguirse preparando profesionalmente

NUEVA YORK.- Irina Baeva se ha llegado a posicionar como una de las actrices más populares del medio del espectáculo, aunque en más de una ocasión ha protagonizado polémicas a lado de su pareja, Gabriel Soto.

Actualmente la actriz es una de las figuras más activas en redes sociales donde suele compartir su día a día y los viajes que suele hacer en sus ratos libres a lado del actor quien en la mayoría de veces la acompañaa.

Sin embargo en esta ocasión Irina decidió irse por un tiempo a Nueva York para seguirse preparando profesionalmente para crecer como actriz por medio de clases que está tomando en aquella ciudad.

Además la futura esposa de Gabriel Soto reveló que han sido días muy ocupados debido que a la escuela asiste de 10 de la mañana hasta en la tarde, donde se ha preparado con clases de actuación y el idioma inglés.

Aquí posteando esta foto random de Los Angeles porque no tengo fotos de Nueva York . Y no tengo fotos de Nueva York porque no tengo mucho tiempo para fotos. Gym en la mañana, corriendo a la escuela, clases de 10am a 6pm, corriendo al hotel, otra clase vía zoom, pedir la cena, estudiar y memorizar monólogos/escenas (y aparte en inglés) para el día siguiente, bañarme, y dormir lo más temprano que se pueda porque al día siguiente es lo mismo de nuevo. Al mismo tiempo checando los pendientes acá y en México, y preparando la próxima aventura/proyecto . Y no es queja, al contrario, disfrutándolo al máximo. Y aparte, cómo bien dicen, tus sueños no trabajarán por ti si tú no trabajas por ellos. Así que a darle! Bonita semana!” escribió en la publicación.