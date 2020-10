Irina Baeva refrenda su amor por México y Gabriel Soto

Ciudad de México.-Irina Baeva regresó a México luego de pasar algunas semanas en Nueva York estudiando inglés y desmintió sus intenciones de mudarse definitivamente a Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades de trabajo.

Durante su encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la ciudad de México, la actriz no dudó en manifestar su felicidad por arribar a la capital azteca. “Feliz de estar de regreso, ya México es mi segunda casa, mi primera casa ya, diría yo, creo que estoy más tiempo acá que en Rusia definitivamente, disfrute muchísimo toda la experiencia”.

Acto seguido, la también novia de Gabriel Soto aprovechó para negar sus intenciones de mudarse definitivamente a Estados Unidos. “¡Jamás!... ¿cómo crees?... nunca puse eso, de dónde… muchas veces las cosas que yo pongo en mis redes sociales se interpretan, yo solo puedo ser responsable de exactamente mis palabras, las que pongo en las redes, no de las interpretaciones que luego se les dan”.

De la misma manera, Baeva negó haberse distanciado de Soto durante el tiempo que estuvo fuera de México. “¿Quieres que le hablemos para preguntarle si descuidé la relación? .... no, no es cierto, para nada, la verdad es que sí tengo como muchos sueños, muchos plantes todavía por cumplir y eso viene más adelante, no me gusta hablar de esas cosas antes de se cumplan, porque finalmente pues de eso se trata que una vez que los éxitos y los pasos de uno hablen por sí solos”.

Para finalizar, la artista rusa no quiso pronunciarse al respecto de la nueva pareja de Geraldine Bazán, luego de que se dijera que Gabriel Soto no está nada contento con el galán de la madre de sus hijas. “Ay no chicos, no, no… muchas gracias… no voy a hablar del tema”.