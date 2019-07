Irina Baeva dice por qué no acudió a la Comunión de la hija de su novio

MÉXICO.- Tras darse a conocer que Geraldine Bazán le había prohibido a Gabriel Soto llevar a Irina Baeva a la Primera Comunión de su hija Elissa Marie, es la actriz rusa quien da su versión al respecto.

Durante la entrevista que brindó al programa Suelta la Sopa, Baeva manifestó: “Yo creo que cada quien va a tener su versión de los hechos, es lógico que yo no fuera a la Primera Comunión porque no he podido todavía convivir con las niñas”.

Cabe recordar que luego de que Gabriel confirmara su romance con Irina, Bazán se expresó en contra de que las pequeñas convivieran con ella y desde ese momento al parecer el punto de vista de la actriz mexicana no ha cambiado.

“Lo que dije fue… en el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas, NO es el caso aún”, dijo Geraldine en aquella ocasión, desatando la ola de reacciones entre sus seguidores.