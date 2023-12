Irina Baeva aclara si tuvo boda secreta con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Irina Baeva y Gabriel Soto recientemente desataron especulaciones de una posible boda secretado, después de que el actor se refiriera a ella en una publicación como ‘esposa’.

Aunque la artista decidió aclarar su estado civil durante su encuentro con los medios en el inicio de las grabaciones de la novela ‘’Juana la virgen''.

(Gabriel) Dejó una felicitación en ruso, lo cual fue una gran sorpresa para mí, pero Google lo tradujo como esposa o algo así”

Explicó Baeva a los medios de comunicación.

Sigue sin boda

Posteriormente, la artista de 31 años aclaró que sigue soltera y disfrutando de su relación sentimental con el histrión de 48, aunque no descarta que en breve lleguen al altar.

“Todo mundo dijo ‘¡ya se casaron en secreto y no nos contaron!, pero no, no fue así, como les dije hace rato, cuando nos casemos seguramente ustedes serán los primeros en saber”, manifestó al respecto.

Soto y Baeva se comprometieron en 2021 y han ido posponiendo su boda mes con mes, primero por la pandemia de la Covid-19 y después por la guerra entre Ucrania y Rusia, pues se complicó que la familia de la actriz la acompañara en el evento tan especial.

Pese a que han circulado rumores de que la pareja nunca llegará al altar y que incluso habían concluido su romance, Gabriel aseguró que sí se casarán, pero por ahora consideran que no es el momento oportuno.