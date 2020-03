Irene Esser, nuera de AMLO, apoya el paro nacional de mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.-Irene Esser, la nuera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se suma al paro de mujeres del 9 de marzo.

“Nuestra mejor arma es la sororidad. Hace poco tiempo conocí el término “Sororidad” y es que es una forma cómplice de actuar entre mujeres, está basado en el principio de la equivalencia humana. Hagamos las cosas con más amor y respecto. ¡Que el mundo entero nos escuche!”, indicó en Instagram.

Esser es modelo y actriz venezolana y está casada con el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán.

Un día sin nosotras es una iniciativa impulsada por varias organizaciones sociales para realizar un paro nacional sin mujeres el próximo 9 de marzo.

Las mujeres realizarán el paro el cual consiste en no asistir a laborar, a clases, no consumir bienes o servicios, no salir a la calle, no realizar ningún tipo de trabajo doméstico.