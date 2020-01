Inicia temporada de premios, este es el calendario completo

CIUDAD DE MÉXICO

Comienza el año y también la carrera por los premios a lo mejor del cine, la televisión y la música durante 2019. Sin duda, grandes películas se estrenaron este año que acaba de terminar, basta con nombrar "Joker", "Marriage Story", "The Irishman", "Parasite" y "Once Upon a Time in Hollywood". En cuanto a series de televisión, "Big Little Lies", "The Crown", "Killing Eve" y nuevamente "The Marvelous Mrs. Maisel" suenan en la contienda.

Mientras que en la música, la muy joven Billie Eilish, Bon Iver, Ariana Grande y Taylor Swift son algunos de los nombres que representan lo más aclamado en la música.

A continuación te ponemos el calendario completo de premiaciones así como las principales nominaciones para que vayas preparando el sillón, las palomitas y hasta la quiniela, porque posiblemente ganen tus favoritos:

Globos de oro (5 de enero)

Este domingo 5 de enero se realizará la edición número 77 de los Globos de Oro en el Beverly Hilton de Los Ángeles. Es la primera ceremonia del año dedicada a premiar lo mejor del cine y la televisión, así que vale la pena apartar la tarde y conocer a los premiados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

El anfitrión de la noche será Ricky Gervais, mientras que entre los presentadores se encuentran Sofía Vergara, Salma Hayek, Amy Poehler, Margot Robbie, Harvey Keitel, Daniel Craig y Charlize Theron, Scarlett Johansson, Rami Malek, Dakota Fanning, Chris Evans, Glenn Close, Will Ferrell, Ted Danson, Kerry Washington, Tiffany Haddish, Kate McKinnon, Octavia Spencer, Ana de Armas, Pierce Brosnan.

¿Dónde puedes ver la entrega en México?

La transmisión estará a cargo de los canales E!, que será la encargada de la alfombra roja, mientras que TNT difundirá también la llegada de los famosos en vivo para después mostrar la premiación.

Canal TNT

La transmisión en México comenzará con la alfombra roja a las 18 horas y el evento a las 19 horas

214 de Dish (TNT Series)

370 de Dish (TNT)

870 de Dish (TNT HD)

610 de izzi (TNT)

415 de Sky (TNT)

Canal E!:

Ryan Seacrest y Giuliana Rancic estarán a cargo de la alfombra roja a partir de las 17:00 hasta el comienzo del evento, a las 19:00 horas. A continuación los canales de E! En distintas compañías de televisón por cable.

218 de izzi

248 de Dish

206 de Sky

Critic's Choice Awards (12 de enero)

Estos premios son entregados por The Critics Choice Association. Será Taye Diggs quien esté al frente de la transmisión de la ceremonia número 25 desde The Barker Hangar de Santa Mónica.

¿Dónde? En Estados Unidos se transmitirá por el canal The CW.

Este año, The #SeeHer Award será entregado a la actriz y filántropa Kristen Bell. Este premio busca derribar fronteras, acabar con los estereotipos dentro de la industria y resalta la importancia de retratar a mujeres auténticas en la industria del entretenimiento. Viola Davis y Gal Gadot han recibido este premio en años anteriores.

Eddie Murphy también recibirá un homenaje con el "Lifetime Achievement Award".

Algunos nominados:

Mejor película:

"1917"

"Ford v Ferrari"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Little Women"

"Marriage Story"

"Once Upon a Time in Hollywood "

"Parasite"

"Uncut Gems"

Mejor actriz:

Awkwafina – "The Farewell"

Cynthia Erivo – "Harriet"

Scarlett Johansson – "Marriage Story"

Lupita Nyong’o – "Us"

Saoirse Ronan – "Little Women"

Charlize Theron – "Bombshell"

Renée Zellweger – "Judy"

Mejor actor:

Antonio Banderas – "Dolor y gloria"

Robert De Niro – "The Irishman"

Leonardo DiCaprio – "Once Upon a Time in Hollywood "

Adam Driver – "Marriage Story"

Eddie Murphy – "Dolemite Is My Name"

Joaquin Phoenix – "Joker"

Adam Sandler – "Uncut Gems"

Sag Awards (19 de enero)

La 26 entrega de los Screen Actors Guild Awards se realizará el próximo 19 de enero. Podrás verla por TNT. Estos premios son entregados por el sindicato de actores y reconocen las mejores actuaciones del gremio.

Robert de Niro será condecorado con el SAG Life Achievement Award, la máxima distinción para un artista con una carrera llena de logros.

La transmisión será en los canales TBS y TNT a las 20:00 horas

¿Dónde verlo?

Canal TNT en cableras:

Algunos nominados:

Mejor reparto:

"Bombshell"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Once Upon a Time in Hollywood "

"Parasite"

Mejor actriz en un rol principal:

Cynthia Erivo- "Harriet"

Scarlett Johansson- "Marriage Story"

Lupita Nyong’o - "Us"

Charlize Theron- "Bombshell"

Reneé Zellweger- "Judy"

Mejor actor en un rol principal:

Christian Bale- "Ford v Ferrari"

Leonardo DICaprio- "Once Upon a Time in Hollywood "

Adam Driver- "Marriage Story"

Taron Egerton- "Rocketman"

Joaquín Phoenix- "Joker"

Mejor Actriz de reparto:

Laura Dern- "Marriage Story"

Scarlett Johansson- "JoJo Rabbit"

Nicole Kidman- "Bombshell"

Jennifer López- "Hustlers"

Margot Robbie- "Bombshell"

Mejor actor de reparto:

Jamie Foxx- "Just Mercy"

Tom Hanks- "A beautiful day in the neighborhood"

Al Pacino- "The Irishman"

Joe Pesci- "The Irishman"

Brad Pitt- "Once Upon a Time in Hollywood "

Televisión:

Mejor elenco de serie dramática:

"Big Little Lies"

"The Crown"

"Game of Thrones"

"The Handmaid’s Tale"

"Stranger Things"

Mejor actriz en serie dramática:

Jennifer Aniston- "The Morning Show"

Helena Bonham Carter- "The Crown"

Olivia Colman- "The Crown"

Jodie Comer- "Killing Eve"

Elisabeth Moss- "The Handmaid’s Tale"

Mejor actor en serie dramática:

Sterling K. Brown- "This is Us"

Steve Carell- "The Morning Show"

Billy Crudup- "The Morning Show"

Peter Dinklage- "Game of Thrones"

David Harbour- "Stranger Things"

Grammy Awards (26 de enero)

La 62 entrega de los Grammy Awards se realizará el próximo 26 de enero. Las estrellas musicales brillarán esta noche y muchos resultarán premiados en las distintas categorías de la celebración. Estos premios son entregados por la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación en Estados Unidos.

Alicia Keys volverá a repetir como presentadora del evento, cabe recalcar que ella fue la primera mujer en llevar la conducción desde hacía 14 años.

¿Dónde y a qué hora?

El canal E! transmitirá la alfombra roja desde el Staples Center de Los Ángeles, a partir de las 17 horas y hasta el inicio del evento. También puedes seguir los detalles en sus redes sociales.

TNT transmitirá la premiación doblada al español y podrá verse en idioma original por TNT Series ese 26 de enero a partir de las 19:00 horas en México, 20:00 horas. También transmitirán la alfombra roja con las conducciones de Lety Sahagún y Rafa Sarmiento.

Nominados:

Grabación del año

Hey, Ma (Bon Iver)

Bad Guy (Billie Eilish)

7 Rings (Ariana Grande)

Hard Place (H.E.R.)

Talk (Khalid)

Old Town Road (Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus)

Truth Hurts (Lizzo)

Sunflower (Post Malone & Swae Lee)

Álbum del año:

I,I (Bon Iver)

Norman F***Ing Rockwell! (Lana del Rey)

When we all fall asleep, where do we go? (Billie Eilish)

Thank u, next (Ariana Grande)

I used to know her (H.E.R.)

7 (Lil Nas X)

Cuz i love you (deluxe) (Lizzo)

Father of the bride (Vampire Weekend)

Canción del año:

Always remember us this way, Lady Gaga (Lady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey & Lori McKenna, songwriters)

Bad guy, billie eilish (Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters)

Bring my flowers now, Tanya Tucker (Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker, songwriters)

Hard place, H.E.R. (Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris, H.E.R. & Rodney Jerkins, songwriters)

Lover, Taylor Swift (Taylor Swift)

Norman F***Ing rockwell, Lana del Rey (Jack Antonoff & Lana Del Rey, songwriters)

Someone you loved, Lewis Capaldi (Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Benjamin Kohn & Sam Roman, songwriters)

Truth hurts, Lizzo (Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson & Jesse Saint John, songwriters).

Mejor nuevo artista:

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas x

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the bangas

Yola

Bafta Awards (2 de febrero)

Este premio entregado por The British Academy Film Award será publicado el próximo 7 de enero. Horarios y transmisiones por definir.

Spirit Awards (8 de febrero)

Este galardón es entregado a lo mejor del cine independiente a través de 19 categorías. Los premios comenzaron su historia poco antes de 1986, pero fue en este año donde tomaron su nombre: Independent Spirit Awards. En 2019, una de las películas más aplaudidas en esta premiación fue If beale street could talk. Son 14 categorías las que se premian, y también se entrega el Robert Altman Award.

¿Cuándo?

La ceremonia de premiación será el 8 de febrero en Santa Mónica, Estados Unidos.

Algunos nominados:

Mejor película:

"A Hidden Life"

"Clemency"

"The Farewell"

"Marriage Story"

"Uncut Gems"

Mejor Director:

Robert Eggers, "The Lighthouse".

Alma Har’el, "Honey Boy"

Julius Onah, "Luce"

BEnny Safdie y Josh Safdie, "Uncut Gems"

Lorene Scafaria, "Hustlers"

Mejor Guión:

Noah Baumbach, "Marriage Story"

Jason Begue, Shawn Snyder, "To Dust"

Ronald Bronstein, Benny Safdie y Josh Safdie, "Uncut Gems"

Chinonye Chukwu, "Clemency"

Tarell Alvin Mccraney, "High Flying Bird"

"The Razzies!", Los Premios… ¡A Lo Peor!, (8 de febrero)

Los Razzies, o Golden Raspberry Awards son una parodia de las entregas de premios que se realizan anualmente a principios de año y su objetivo es simplemente premiar, pero lo peor de la industria. También son conocidos como los anti-Óscar y fueron creados en 1980 por John J. B. Wilson.

Cualquiera que pague su inscripción puede ser parte de la Golden Raspberry Award Foundation y votar por sus peores películas. El premio no es un trofeo dorado, sino una frambuesa de plástico.

¿Por qué se llaman así?

Este nombre haría referencia a la frase "blowing a raspberry", es decir, hacer un sonido similar a una flatulencia.

¿Cuándo?

Estos premios siempre se entregan una noche antes de los Óscar, por lo que será el 8 de febrero cuando tengan lugar.

Entre las categorías de este premio se encuentran: Peor película, peor director, peor guión, peor actor, peor actriz, entre otros.

En 2019 Donald Trump fue ganador del premio a Peor actor, por su actuación en los documentales "Death of a Nation" y "Fahrenheit 11/9". Will y Jaden Smith también han ganado premios por sus peores actuaciones.

El gran contendiente de este 2020 parece ser "Cats", la película. ¿Cuál sería tu favorita?

Óscar, 9 de febrero.

Los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Ampas, por sus siglas en inglés) ya están listos para premiar lo mejor del cine en las 24 categorías que comprende la ceremonia. Cada año, el Óscar se lleva a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y esta será la ceremonia número 92.

Anuncio de los nominados: La tan esperada lista de nominados a la estatuilla dorada se dará a conocer el próximo 13 de enero.

El próximo 27 de enero se realizará el tradicional almuerzo con los nominados, lo que es el paso previo a la gran noche.

¿Dónde puedo verlo?

Azteca 7 transmitirá la ceremonia en horario por definir. TNT y el canal E! también harán sus propias transmisiones, el primero de la premiación y el segundo de la alfombra.

Brits Awards (18 de febrero)

Los Brits Awards están dedicados a la música. La host del evento será Alice Levine. La 40 edición de dichos premios cuenta con una lista de nominados escogida por The BRIT Awards Official Voting Academy.

¿Cuándo? Se llevarán a cabo el próximo 18 de febrero en The O2 Arena in London. El 11 de enero se darán a conocer las nominaciones.