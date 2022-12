Ingrid Coronado rompe el silencio y habla por primera vez sobre su relación con Fernando Del Solar

CIUDAD DE MÉXICO.- Ingrid Coronado es una de las conductoras con mayor trayectoria y renombre en la televisión mexicana, pero también ha sido protagonista de un sin fin de polémicas sobre su relación que mantuvo a lado de Fernando del Solar.



Sin embargo la presentadora ha sido señalada desde su ruptura con el conductor, debido a que muchos usuarios han llegado a decir que lo “abandonó” y que fue una “mala mujer” para él.



Es por eso que Ingrid decidió “abrir” su corazón en el canal de YouTube de Yordi Rosado, y reveló como inició su relación con Juan Soler, de quién después de más de 5 años de amistad decidieron iniciar una relación, aunque de principio el conductor la “pensó”.



A poco tiempo de haber iniciado su noviazgo, Ingrid Coronado y Fernando del Solar decidieron ir de viaje a Nueva York y ahí fue cuando se percató que había quedado embarazada, cuando nadie de su familia sabía al respecto.



Tiempo después fue cuando Fernando comenzó con un dolor en el estómago y le dieron el diagnóstico de su enfermedad, evidentemente la conductora se dedicó a apoyarlo y cuidarlo en el inicio de este proceso.

Realmente teníamos un muy bonito, esa es la realidad, si teníamos situaciones como toda pareja, pero había mucho matrimonio, lo que creíamos en ese momento que nos iba hacer más fuerte” comentó la conductora.



El problema empezó cuando el conductor le comentó que ya no quería hacerse las quimioterapias, porque se sentía mal, situación que también afectó emocionalmente para Ingrid.



Hasta un día en el que Fernando se empezó a sentir mal y tuvieron que hacerles estudios donde lo tuvieron que sedar para poder realizarlo pero le dio un paro cardio respiratorio que terminó superando.



Sin embargo Coronado señaló que desde entonces el conductor se empezó a compartir muy distinto, incluso ella asegura que fue ese día cuando ella perdió a su esposo, porque dejó de ser el mismo.





¿Cuál fue el motivo de la separación de Ingrid Coronado?



La conductora reveló que en su libro “Mujerón” fue donde lo dio a conocer y prefiere no hacerlo público para evitar que su hijo Emiliano se entere porque seguramente le iba doler mucho.



Fue entonces que se vivó una situación que comenzó a afectar a Ingrid y a sus hijos y le pidió a Fernando que reaccionara e hiciera algo para defender a su propia familia, de lo contrario que pensara muy bien si quería seguir a su lado, fue entonces que el conductor se fue para “pensar” unos días.



“Cuando llegó me dijo: “quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya le dije a los niños que ya no vivir con ellos, ya me voy, agarró sus cosas y se fue” comentó la conductora.



Hasta que un día Ingrid se encontraba trabajando cuando le llega la portada de una revista donde su ya fallecido exesposo declaró que ella lo había “abandonado” cuando fue él quien le habría pedido el divorcio tres veces, después de esta situación Ingrid Coronado se había dado cuenta que muchos de los chimes entre ellos que una revista había hablaod de Emiliano a su hijo y fue cuando se percató que quien habia sido el "amor de su vida" le había hecho este daño.