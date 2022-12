Ingrid Coronado habla sobre juicio contra viuda de Fer Solar

Ciudad de México.- Ingrid Coronado apareció ante los medios después de que en semanas recientes tuviera una guerra de declaraciones con Anna Ferro, por la herencia que dejó el fallecido Fernando del Solar.

Aunque la presentadora hizo público aquella vez su deseo de empezar un proceso legal por el patrimonio de sus hijos Paolo y Luciano, esta vez sorprendió al expresar que no ha procedido con dicha batalla legal.

No, no he empezado con ese juicio, sí, pero se tiene que hacer un juicio y no he empezado, honestamente he estado un poco ocupada con otras situaciones”