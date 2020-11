Infuencers se sienten responsables de que los imiten sus fans

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja opinan que falta identidad en las personas y eso puede ocasionar una autoestima baja en algunos seguidores de infuencers, que tratan de copiar todo lo que ven en las redes sociales para sentirse aceptados.

"En cuanto al Photoshop no creo que ese sea el problema, yo creo que es la persona que tiene poca identidad y quiere ser algo que no es, y ahí está el problema, porque uno como tal si de repente le pones un colorcito a la foto, es porque quieres que se vea mejor, pero no creo que sea el error de uno (como influencer), sino de las personas que no tienen identidad, uno tiene que tener su propia identidad, sus propios gustos y saber lo que quiere. También los padres que enseñen a sus hijos a que tengan una identidad propia y darles los valores fundamentales para su día a día (sic)", comentó Pantoja a los medios de comunicación.

Es por esa razón que, tanto él como su esposa desean mostrar cosas positivas en lo que publican, porque sienten una responsabilidad social al tener muchos seguidores que pueden copiar todo lo que hagan o digan.

"Siento que, si es una responsabilidad muy grande, porque hay muchos jóvenes de todas las edades que nos ven, entonces siempre si es de tratar de dar un buen ejemplo, siempre tratar de enseñarles que los sueños se pueden cumplir y lograr", señaló Kimberly.

"Si nos preocupa mucho porque ella, ya es un ejemplo a seguir, porque es buena niña, no es una persona grosera, es una buena mamá, buena hija, esposa, y yo lo soy también (risas), siempre me trato de mostrar transparente hacía la gente, pero es difícil porque si sentimos esa responsabilidad tan grade al tener muchos seguidores, si lo tenemos muy en mente, no somos personas malas, si han sucedido cosas malas no son intencionadas, han sido por terceros que nos tienen malas intenciones", replicó Pantoja.

La pareja también enfatizó que por ser figuras públicas lo han querido involucrar en chismes, escándalos y cosas que nos son ciertas, es por eso que pide respeto y amor entre todos.

"A nosotros nos han querido involucrar en temas y miles de problemas, pero lo que opinamos es que es algo que debe parar, que debemos respetarnos entre todos, a cualquier persona, no importa el género, no existe la raza, simplemente hay que respetar a cualquier persona, amarnos entre sí, somos una misma familia, vivimos en el mismo planeta", comentó.

"…es feo y triste ver como las personas no cambian y siguen cayendo en lo mismo, porque sé que en México es un problema muy fuerte, es triste, pero tratamos de enseñarles que rompan esas cadenas, esos pensamientos, que muchas veces vienen desde la niñez, porque pasa que tienes un abuelito, tío que tiene aún esos tratos y piensas que es normal, pero tratamos de compartir información a nuestros seguidores para que ellos vean, se informen y aprendan", ahondó.

Con respecto a sus problemas maritales, el youtuber señaló que son una pareja normal que en ocasiones tiene sus días buenos y malos, y que también son momentos que comparten con sus seguidores, así que no hay razón de hacer escándalo sobre el tema.

"Es una relación extensa, como en todas tenemos altas y bajas, tenemos casi ocho años juntos, si hemos tenido un par de problemas entre nosotros, en los que nos hemos distanciado, pero no han sido muchos, pero como somos tan transparentes con el público no los podemos engañar y decir algo que no es, ellos se dan cuenta solos y si empiezo a grabar historias solo saben que algo no está bien, tratamos de contarles y los involucramos en nuestra vida porque son parte fundamental de nuestra vida", explica.

Por el momento se encuentran promocionando el lanzamiento de su propio servicio de telefonía que lleva por nombre Space Movil.

"Sabemos que se puede no nos limitamos a nada, nos gusta emprender e intentar nuevos negocios y queremos dar el ejemplo a nuestros seguidores, que ellos también pueden emprender y que nunca esta tarde para intentarlo en los negocios, creo que el mundo es de los que emprenden, de los que trabajan y que siguen sus sueños", dijo.

Hace unas semanas el también youtuber Luisito Comunica también hizo lo mismo al crear su compañía Pillofon, en la que aseguró que tiene cobertura en todo el país, lo que desató memes de la pareja de influencers.